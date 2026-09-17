Будущее страны в руках молодых. Патриотический форум собрал могилевчан разных профессий

На одной площадке собрались представители молодежи различных профессий, чтобы презентовать свои предприятия и подчеркнуть значимость каждого специалиста для развития региона. Программа форума включает не только выступления спикеров, но и насыщенную концертную часть с вокальными и танцевальными номерами.

Своим видением поделилась инженер производственного отдела Могилевского домостроительного комбината Юлия Чухманова: "Если мы едины - в этом наше будущее. Когда мы слушаем друг друга и держимся вместе, то у нас все обязательно получится. Мы хотим показать молодежь, которая работает на стройках и заводах, сказать, что каждый из нас является важнейшей частью города. Строительство - это большая и сложная цепочка, в которой задействовано очень много людей. Но когда видишь результат труда в Могилеве и Беларуси в целом, испытываешь восторг и ощущаешь себя частичкой этого созидания. Единство объединяет всех от мала до велика, и в этом празднике каждый имеет свою важную роль".