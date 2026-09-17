Будущее страны в руках молодых. Патриотический форум собрал могилевчан разных профессий

На одной площадке собрались представители молодежи различных профессий, чтобы презентовать свои предприятия и подчеркнуть значимость каждого специалиста для развития региона. Программа форума включает не только выступления спикеров, но и насыщенную концертную часть с вокальными и танцевальными номерами.
Своим видением поделилась инженер производственного отдела Могилевского домостроительного комбината Юлия Чухманова: "Если мы едины - в этом наше будущее. Когда мы слушаем друг друга и держимся вместе, то у нас все обязательно получится. Мы хотим показать молодежь, которая работает на стройках и заводах, сказать, что каждый из нас является важнейшей частью города. Строительство - это большая и сложная цепочка, в которой задействовано очень много людей. Но когда видишь результат труда в Могилеве и Беларуси в целом, испытываешь восторг и ощущаешь себя частичкой этого созидания. Единство объединяет всех от мала до велика, и в этом празднике каждый имеет свою важную роль".
Работников агропромышленного комплекса на форуме представил декан факультета механизации сельского хозяйства БГСХА Владимир Гусаров. Он отметил, что без АПК невозможно представить жизнь страны. "Как сказал наш Президент: будет хлеб - будет мир, будет и песня. Молодежь агропромышленного комплекса - это будущее продовольственной безопасности. В их руках прорыв в сельском хозяйстве: точное земледелие, умные фермы, передовые разработки ждут специалистов с энергией и цифровыми навыками, - подчеркнул Владимир Гусаров. - Земля не прощает равнодушия, но щедро благодарит тех, кто работает на ней с открытым сердцем. Именно так обеспечивается продовольственная безопасность".
"Мои бабушка и дедушка родом из Западной Беларуси. Дедушка рассказывал, как они, будучи белорусами, попали под Польшу, где было запрещено разговаривать и учиться на родном языке. Ему пришлось пойти в школу уже в 40 лет, чтобы получить среднее образование в воссоединенной Беларуси. Я понимаю, что такое разделенный народ, и знаю цену этому событию. Объединение в 1939 году - одно из самых радостных событий в истории нашей страны", - подчеркнул декан.
Программа мероприятия продолжается концертными номерами творческих коллективов Могилева.-0-
Фото Олега Фойницкого