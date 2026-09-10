"Буду носить красный галстук с гордостью". В Могилеве прошла церемония вступления в общественные объединения 

Еще одна пионерка из Кадинской средней школы Агата Шамсудин отметила, что у нее смешанные чувства. "Немного весело, немного волнительно, немного страшно - все вперемешку. Настоящий пионер и октябренок должен быть уверенным, добрым, помогать другим и хорошо учиться. Я буду стараться соответствовать этому новому званию", - сказала Агата.

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После официальной части для участников организовали диалог "Вместе строим будущее Беларуси". В неформальной обстановке молодежь обсудила с лидерами общественных организаций перспективы развития молодежной политики и роль объединений в укреплении суверенитета. А завершилось мероприятие экскурсией по экспозициям музея.-0-





Фото Олега Фойницкого

10 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония вступления в общественные объединения прошла в Музее Славы Могилевщины в рамках областного этапа республиканской акции "Вместе в будущее", передает корреспондент БЕЛТА.Мероприятие приурочили к празднованию Дня народного единства. В нем приняли участие школьники, вступающие в ряды октябрят и пионеров, студенты и активисты Белорусского республиканского союза молодежи, а также представители Республиканского общественного объединения "Белая Русь". Ритуал символизирует связь поколений и ответственность каждого гражданина за будущее страны.Помощник Президента - инспектор по Могилевской области Надежда Котковец обратила внимание на особый смысл мероприятия. "Сердце переполняется радостью и одновременно гордостью за то, что мы уверены: будущее Республики Беларусь в надежных руках. Сегодня молодые люди меняют свой статус социальной значимости. Просто детки станут октябрятами, октябрята перейдут в пионеры, пионеры станут членами Белорусского республиканского союза молодежи", - сказала Надежда Котковец.Она также вспомнила свой собственный путь в комсомол, подчеркнув, что тогда это было высшим пределом мечтаний для школьницы. "Любите нашу Республику Беларусь. Гордитесь тем, что мы родились, живем и трудимся именно здесь. Сделайте все возможное своим отношением к учебе на этом этапе и к работе в будущем, чтобы наша республика процветала", - пожелала Надежда Котковец.Председатель Могилевского областного совета депутатов Александр Горошкин вручил членские билеты новым участникам РОО "Белая Русь". "Когда мне задают вопрос, что мы должны делать, у меня всегда ответ один: любить. Любить своих родителей, своих братьев и сестер. Любить свою школу, институт. Любить свою страну", - сказал он.Для пятиклассников вступление в пионеры стало волнительным, но радостным событием. Учащаяся средней школы №5 Могилева Есения Иванова призналась, что долго готовилась к этому дню и репетировала клятву перед зеркалом. "Пионеры должны быть самыми умными, помогать другим ребятам хорошо учиться, получать только хорошие оценки и быть отличниками. Теперь я буду носить красный галстук с гордостью и постараюсь быть достойной пионеркой", - поделилась эмоциями девочка.