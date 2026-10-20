Брестские десантники во время проверки ВС выполняют задачи днем и ночью в усложненных условиях - командир бригады

Так, военнослужащие совершили марш и вышли в район сосредоточения на полигоне Брестский. Они выполнили все положенные мероприятия, в частности, по размещению, маскировке и охранению техники, по разведке на подступах к району сосредоточения. Все это приходилось делать ночью, пришлось пожертвовать сном. "Сегодня с восьми часов утра приступили к сдаче нормативов по физической подготовке. Утомленные, но не сломленные, готовы продемонстрировать навыки и умения, на которые способны. Уже сдали подтягивание, бег на 100 м, 1 км или 3 км. После небольшого перерыва приступят к огневой подготовке, которая будет проходить в дневное время, переходя в дальнейшем в ночное", - отметил Валерий Булыго. Так, военнослужащие совершили марш и вышли в район сосредоточения на полигоне Брестский. Они выполнили все положенные мероприятия, в частности, по размещению, маскировке и охранению техники, по разведке на подступах к району сосредоточения. Все это приходилось делать ночью, пришлось пожертвовать сном. "Сегодня с восьми часов утра приступили к сдаче нормативов по физической подготовке. Утомленные, но не сломленные, готовы продемонстрировать навыки и умения, на которые способны. Уже сдали подтягивание, бег на 100 м, 1 км или 3 км. После небольшого перерыва приступят к огневой подготовке, которая будет проходить в дневное время, переходя в дальнейшем в ночное", - отметил Валерий Булыго.

Он подчеркнул, что уровень подготовки военнослужащих может обеспечить мирное небо над Беларусью. "Наш народ может спать спокойно. В случае какой-то угрозы, естественно, военнослужащие в состоянии выполнить задачи в самых суровых условиях", - заверил командир 38-й бригады. Он подчеркнул, что уровень подготовки военнослужащих может обеспечить мирное небо над Беларусью. "Наш народ может спать спокойно. В случае какой-то угрозы, естественно, военнослужащие в состоянии выполнить задачи в самых суровых условиях", - заверил командир 38-й бригады.

К слову, в подразделении 38-й бригады, которое подверглось проверке, служат парни, которые вот-вот должны уйти в увольнение в запас. "Завтра из личного состава, который здесь находится, увольняются 37 военнослужащих. Сегодня они еще отстаивают честь своего батальона. Демонстрируют хорошие результаты", - подытожил командир брестских десантников.-0-

Фото Виолетты Южаковой Фото Виолетты Южаковой

20 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в Бресте во время проверки Вооруженных Сил выполняют учебно-боевые задачи днем и ночью в усложненных условиях. Об этом сообщил журналистам командир 38-й бригады Валерий Булыго, передает корреспондент БЕЛТА.Проверка проводится по поручению Президента. По распоряжению Государственного секретариата Совета безопасности 19 октября в готовность к выполнению задач по предназначению в штате мирного времени приведены дежурная рота по реагированию и одна из воинских частей 38-й бригады. Проверка охватывает комплекс мероприятий, необходимых воину-десантнику.Акцент сделан на том, что проверяющие подготовку брестских десантников оценивают не в их повседневной деятельности. Свои навыки они демонстрируют в темное время суток, в ненастную погоду. "Они ночью под дождем выполняли мероприятия маскировки, охранения, размещались, оборудовали блиндажи. Кому сколько получилось поспать, столько и поспали. Некоторые военнослужащие по три часа отдохнули. Да, нелегко. Нас в том числе оценивают, как мы морально и психологически устойчивы. После определенных тяжелых испытаний надо еще и сдать физическую подготовку по всем нормативам. Личный состав, что называется, выжимает из себя все соки", - сказал Валерий Булыго.