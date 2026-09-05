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Брестская область вносит достойный вклад в вес хлебного каравая страны - Шулейко

Опубликовано:

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Регионы
05 сентября 2026, 15:20

Брестская область вносит достойный вклад в вес хлебного каравая страны - Шулейко

Юрий Шулейко
Юрий Шулейко
Юрий Шулейко
5 сентября, Барановичский район /Корр. БЕЛТА/. Брестская область вносит достойный вклад в вес хлебного каравая страны. Об этом заявил заместитель премьер-министра, уполномоченный главы государства в Брестской области Юрий Шулейко, передает корреспондент БЕЛТА. 
Юго-западный регион сегодня отмечает праздник урожая. Областные "Дажынкі" проходят в агрогородке Жемчужный Барановичского района. Юрий Шулейко зачитал со сцены приветственный адрес хлеборобам Брестчины от Президента.
"Хлеб - всему голова, и вы своим трудом знаете его цену", - сказал вице-премьер, обращаясь к аграриям. Он вручил труженикам села заслуженные награды.

В Брестской области намолотили 1 млн 636 тыс. т зерна с учетом рапса. По словам Юрия Шулейко, регион из года в год показывает стабильный результат, стремясь его увеличить. В планы вносят коррективы погодные условия, но аграрии принимают необходимые меры, чтобы нивелировать негативные последствия. "По окончании уборочной, вместе с кукурузой, думаю, аграрии Брестчины покажут в очередной раз стабильный результат, - сказал заместитель премьер-министра. - Первыми начинают, первыми заканчивают. В оптимальные сроки все делают. Область технически укреплена. Регион вносит достойный вклад в хлебный каравай нашей страны".
Юрий Шулейко напомнил, что Президент поставил задачу получить в целом 12 млн т зерна с рапсом и кукурузой. Каждая область понимает свои цели, и подходит с ответственностью к их выполнению. Уборочная кампания движется к завершению. Параллельно аграрии заготавливают силос, занимаются севом, заботясь об урожае следующего года.-0-Фото Виолетты Южаковой
Теги
Брестская область Дажынкi Шулейко
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