Брестская область наращивает экспорт товаров в Санкт-Петербург

Стороны регулярно обмениваются визитами. В частности, делегация Брестской области с визитами посещала Санкт-Петербург и Ленинградскую область в апреле и сентябре нынешнего года.-0-





Фото Брестского облисполкома

27 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Делегация Санкт-Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым посещает Брестскую область. Трехдневный визит продлится по 29 октября, передает корреспондент БЕЛТА.Стороны поддерживают тесные отношения. Так, объем экспорта субъектов хозяйствования Брестской области в Санкт-Петербург за январь - август этого года вырос почти на 15,6% по сравнению с таким же периодом 2025-го. В российский мегаполис предприятия Брестчины поставляют в том числе широкий ассортимент молочной и мясной продукции, готовую и консервированную рыбу, грибы, овощи, а также непродовольственные товары. Помимо экономики, Брестская область и Санкт-Петербург сотрудничают в сферах образования и культуры.Программа нынешнего визита российской делегации сверстана насыщенной. Гостей сегодня хлебом-солью встретили у скульптуры гигантского зубра на границе Брестской и Минской областей. На вечер в Брестском академическом театре драмы запланирован концерт ведущих творческих коллективов Санкт-Петербурга. На 28 и 29 октября намечены официальные встречи и переговоры, посещение ряда предприятий, мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" и молодежного патриотического центра, национального парка "Беловежская пуща".