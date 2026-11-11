Брестская область налаживает связи с провинцией Шаньси в переработке и тяжелом машиностроении

11 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Делегация Брестской области в китайской провинции Шаньси проводит переговоры о сотрудничестве с предприятиями перерабатывающей промышленности и тяжелого машиностроения, передает корреспондент БЕЛТА.



В частности, представители Брестской области сегодня посетили предприятие агропромышленной группы, которая специализируется на производстве кормов, селекции и разведении мясных кур, выращивании свиней и переработке продукции. "Основная цель поездки - ознакомиться с технологиями глубокой переработки, с особенностями местных рынков, чтобы реализовывать экспортный потенциал на базе своих предприятий в Беларуси. Во-вторых, в рамках плотного взаимодействия с птицефабрикой "Дружба" запланированы переговоры с поставщиками современных линий по переработке птицы и оборудования для производства обработанной продукции из мяса птицы", - рассказал генеральный директор ОАО "Брестский мясокомбинат" Павел Буховецкий.



Предприятие уже сотрудничает с китайскими партнерами. Работа складывается плодотворно. "Рассматриваем Китай в качестве основного потенциального поставщика как технологического оборудования, так и интеллектуальных технологий. Мы находимся в процессе строительства свинокомплекса на 100 тыс. голов", - добавил руководитель мясокомбината.



Также сегодня белорусская делегация побывала на одном из крупнейших в Китае предприятий тяжелого машиностроения. Компания выпускает гидравлические и канатные экскаваторы, карьерные самосвалы, краны, гидравлические системы, оборудование для металлургии, энергетики, железнодорожного транспорта. Брестчина заинтересована в кооперации с китайскими производителями тяжелого машиностроения, отметил заместитель председателя Брестского облисполкома Михаил Баценко.



Визит в Китай делегации официальных и деловых кругов Брестской области во главе с председателем Брестского облисполкома Петром Пархомчиком начался 7 ноября. Уже состоялись встречи и переговоры в провинции Аньхой. Сегодня работа продолжается в провинции Шаньси. Визит завершается 12 ноября.-0-