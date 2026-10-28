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Брестская область готова наладить прямые поставки овощей и фруктов в крупные торговые сети Санкт-Петербурга 

Опубликовано:

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Регионы
28 октября 2026, 15:53

Брестская область готова наладить прямые поставки овощей и фруктов в крупные торговые сети Санкт-Петербурга 

28 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская область готова наладить прямые поставки картофеля, овощей, фруктов и ягод в крупные торговые сети Санкт-Петербурга. Такая информация прозвучала на встрече председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, передает корреспондент БЕЛТА.
Петр Пархомчик подчеркнул, что Россия - ключевой внешнеторговый партнер Брестской области. Межрегиональные отношения также демонстрируют устойчивую положительную динамику, увеличивается товарооборот. Это касается и Санкт-Петербурга. "За минувшую пятилетку мы смогли вырасти в два с половиной раза. За январь - август 2026 года товарооборот Брестской области и Санкт-Петербурга достиг роста 10,6%, экспорт - 15,6%. Уверен, что это далеко не предел для наших регионов", - отметил председатель Брестского облисполкома. Он обратил внимание, что программа визита довольно обширная, что поможет найти новые точки для взаимодействия.
Брестская область и Санкт-Петербург сотрудничают по различным направлениям. Одно из них - поставки продовольственных товаров в российский мегаполис. Высокий спрос и на плодоовощную продукцию. "Мы вырастили хороший урожай. Уверены, что во время мероприятий, которые будут проходить в Санкт-Петербурге, будут подписаны новые контракты. У нас есть возможности для хранения выращенной продукции, организации логистики. Очень хорошая тема - плодово-ягодная продукция. У нас широкий ассортимент: малина, ежевика, клубника, голубика и другие. Все производится в больших количествах. Готовы поставлять", - добавил Петр Пархомчик.
Предприятия Брестской области готовы предложить для отгрузки на экспорт около 54,2 тыс. т плодоовощной продукции. Проработаны ее поставки в ряд торговых сетей в Санкт-Петербурге. Представители Брестчины примут участие в международной продовольственной выставке "Петерфуд-2026", которая пройдет 24-26 ноября. Там планируется подписание контрактов.

Стороны особое внимание уделяют промышленной кооперации. Реализуя совместные проекты, Брестская область и Санкт-Петербург ищут новые перспективы для взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества. В частности, во время визита Александр Беглов намерен посетить ряд промышленных предприятий с высоким экспортным потенциалом - ООО "СТиМ", ООО "АгроПищеПром" и ООО "Аккумуляторный альянс". 

"С Петром Пархомчиком мы встречались в Санкт-Петербурге (в сентябре 2026 года. - Прим. БЕЛТА). Когда он приезжал, мы наметили планы во всех областях: по сельхозпродукции, промышленным направлениям, конечно, и совершенно новые, которые хотим совместно развивать. Это судостроение. Договорились, что будем смотреть, как привлечь предприятие из Брестской области к нашим большим проектам", - рассказал губернатор Санкт-Петербурга.
По его словам, жителям северной столицы России полюбились белорусские продукты питания. "Кроме того, что вкусная, это еще и здоровая пища. У нас уже пять пространств. Один из таких больших магазинов - "Белорусская деревня" - на прошлой неделе открыли, там более 200 наименований продукции. Готовы в этом отношении (дальше сотрудничать - Прим. БЕЛТА)", - добавил Александр Беглов.

Помимо развития экономических связей, стороны нацелены теснее сотрудничать в сферах образования, здравоохранения, культуры и туризма.

Делегация Санкт-Петербурга посещает Брестскую область 27-29 октября. Петр Пархомчик и Александр Беглов сегодня посетили мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", возложили цветы к Вечному огню и почтили память защитников Отечества минутой молчания. Они побывали в центре патриотического воспитания молодежи.-0- 

Фото Виолетты Южаковой
Теги
Брестская область Пархамович Россия
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