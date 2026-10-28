Брестская область готова наладить прямые поставки овощей и фруктов в крупные торговые сети Санкт-Петербурга 

Петр Пархомчик подчеркнул, что Россия - ключевой внешнеторговый партнер Брестской области. Межрегиональные отношения также демонстрируют устойчивую положительную динамику, увеличивается товарооборот. Это касается и Санкт-Петербурга. "За минувшую пятилетку мы смогли вырасти в два с половиной раза. За январь - август 2026 года товарооборот Брестской области и Санкт-Петербурга достиг роста 10,6%, экспорт - 15,6%. Уверен, что это далеко не предел для наших регионов", - отметил председатель Брестского облисполкома. Он обратил внимание, что программа визита довольно обширная, что поможет найти новые точки для взаимодействия.
Стороны особое внимание уделяют промышленной кооперации. Реализуя совместные проекты, Брестская область и Санкт-Петербург ищут новые перспективы для взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества. В частности, во время визита Александр Беглов намерен посетить ряд промышленных предприятий с высоким экспортным потенциалом - ООО "СТиМ", ООО "АгроПищеПром" и ООО "Аккумуляторный альянс".
"С Петром Пархомчиком мы встречались в Санкт-Петербурге (в сентябре 2026 года. - Прим. БЕЛТА). Когда он приезжал, мы наметили планы во всех областях: по сельхозпродукции, промышленным направлениям, конечно, и совершенно новые, которые хотим совместно развивать. Это судостроение. Договорились, что будем смотреть, как привлечь предприятие из Брестской области к нашим большим проектам", - рассказал губернатор Санкт-Петербурга.
Помимо развития экономических связей, стороны нацелены теснее сотрудничать в сферах образования, здравоохранения, культуры и туризма.
Делегация Санкт-Петербурга посещает Брестскую область 27-29 октября. Петр Пархомчик и Александр Беглов сегодня посетили мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", возложили цветы к Вечному огню и почтили память защитников Отечества минутой молчания. Они побывали в центре патриотического воспитания молодежи.-0-
Фото Виолетты Южаковой