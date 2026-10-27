Брестская и Ташкентская области нацелены теснее сотрудничать в торговле, кооперации и логистике

27 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Делегация Ташкентской области Узбекистана с визитом посещает Брестскую область. Программа предусматривает встречи и переговоры, направленные на укрепление сотрудничества и расширение торгово-экономических связей, передает корреспондент БЕЛТА.





С узбекской делегацией на территории Пинска и Пинского района сегодня работает первый заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий. Он отметил, что стороны стремятся развивать всесторонне сотрудничество. В приоритете - взаимная торговля, кооперация (создание совместных предприятий промышленной и сельскохозяйственной продукции), логистика.





"Отношения Брестской области с Узбекистаном очень плотно развиваются, у нас подписаны соглашения с регионами. Сотрудничество показывает динамику - за последние пять лет товарооборот Брестской области и Узбекистана увеличился более чем в четыре раза. В этом году темпы не снижаются: за восемь месяцев на 36% выросли во взаимной торговле. Номенклатура расширяется", - констатировал Дмитрий Городецкий.





Руководитель проектного офиса по развитию промышленной кооперации и госзакупкам Ташкентской области Дилшод Расулов отметил, что узбекские деловые круги интересуются промышленными возможностями Беларуси. Белорусские производители также ищут пути на рынок Узбекистана. Такая активность отражается на росте товарооборота между странами.





"Потенциал у нас огромнейший, в первую очередь, в промышленном комплексе. Беларусь традиционно сильна в этой сфере. Наша задача - обеспечить присутствие белорусских товаров, и они очень востребованы. Актуально сотрудничество в животноводстве. Наши предприниматели активно заходят на рынок Беларуси. Мы рассматриваем вашу страну как одного из важных стратегических партнеров в сфере обеспечения нашей продовольственной безопасности, реализуем совместные проекты", - подчеркнул Дилшод Расулов.





Обе стороны видят перспективы по сотрудничеству в легкой промышленности. В частности, белорусские компании закупают хлопчатобумажную пряжу и готовые текстильные изделия. Наша страна также имеет существенные компетенции в этой отрасли. "Продукция изо льна практически отсутствует у нас, но в соответствии с природно-климатическими условиями очень востребована. Направлений много, среди них - фармацевтика, логистика. Преимущество в том, что Беларусь граничит с ЕС. Создание логистического центра - очень актуальный для нас вопрос. Надеюсь, по итогам нынешнего визита и переговоров мы реализуем такого рода проект", - добавил представитель делегации Ташкентской области.





Помимо официальных переговоров в Пинске сегодня организовали выставку продукции предприятий Брестской области, контактно-кооперационную биржу.-0-