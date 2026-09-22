Брестчанка долго искала за рубежом могилу матери, судэксперты помогли идентифицировать захоронение

22 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Судэксперты помогли брестчанке идентифицировать найденную за рубежом могилу матери 50-летней давности для перезахоронения на родине. Об этом сообщили БЕЛТА в управлении ГКСЭ по Брестской области.



В управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области обратилась пенсионерка. Она рассказала, что долгие годы занималась поиском места захоронения матери, чтобы организовать перезахоронение на родине, в Беларуси. Ей удалось обнаружить предполагаемое место погребения на территории одной из стран Балтии. Но из-за коррозии и воздействия природных факторов надписи на металлической ритуальной табличке стали практически нечитаемыми, что не позволяло достоверно подтвердить личность захороненного человека.



Чтобы прояснить ситуацию, женщина обратилась за помощью к судебным экспертам. В рамках технической экспертизы реквизитов документов специалистами областного управления проведено исследование. Используя специальные методы восстановления плохо видимых записей, эксперты смогли прочитать то, что скрыло время. Несмотря на значительные повреждения поверхности таблички, удалось восстановить фамилию, имя, отчество, а также даты рождения и смерти человека.



Полученные данные позволили документально подтвердить, что обнаруженное захоронение 50-летней давности действительно является могилой матери брестчанки. Теперь женщина сможет перевезти прах близкого человека на белорусскую землю.-0-