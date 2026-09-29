29 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте мужчина передал курьеру телефонных мошенников крупную сумму валюты после общения со лжеследователем. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Брестской области.
Жертвой мошенников стал 39-летний житель областного центра. Его собеседник в мессенджере представился следователем и напугал брестчанина уголовным делом за якобы противоправную деятельность. Затем прозвучало требование задекларировать все сбережения, передав их инкассатору.
Брестчанин отдал курьеру $20 тыс. и более 8 тыс. евро. После этого связь с кураторами оборвалась. Только тогда мужчина осознал, что его обманули мошенники, и обратился к правоохранителям.
В Брестском межрайонном отделе СК возбудили уголовное дело по ч.4 ст.209 УК.-0-
Регионы
29 сентября 2026, 14:30
Брестчанин передал курьеру мошенников крупную сумму валюты после разговора со лжеследователем
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