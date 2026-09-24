Брал предоплату, но работы не выполнял. Суд вынес приговор предпринимателю, обманувшему 17 человек 

24 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Ошмянского района постановил приговор по уголовному делу о завладении имуществом путем обмана в особо крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном суде.



Судом установлено, что обвиняемый, 42-летний уроженец Могилевской области, являясь индивидуальным предпринимателем, оказывал услуги по выполнению строительных и ремонтных работ, в том числе работ по ремонту кровли, установке заборов, монтажу и демонтажу различных конструкций. С июня 2020 года по сентябрь 2023 года он активно заключал с гражданами договоры подряда и принимал от клиентов предоплату. Однако выполнять обещанные работы не собирался, не имея для этого ни реальных возможностей по причине неблагоприятного материального положения, отсутствия постоянного источника дохода и необходимого объема оборотных денежных средств, ни намерения доводить дело до конца.



Получив деньги в счет предоплаты, предприниматель тратил их по собственному усмотрению. Создавая видимость исполнения принятых на себя обязательств, фигурант иногда начинал выполнять работы, предусмотренные договором, а после исчезал. На телефонные звонки обеспокоенных заказчиков пояснял, что выполнение работ затягивается по разным причинам: от плохой погоды до отсутствия транспорта и рабочих, а затем и вовсе переставал выходить на связь.



Жертвами такого обмана стали 17 человек по всей республике. Всего мужчина незаконно завладел чужими денежными средствами на общую сумму более 80 тыс. рублей, что составляет особо крупный размер.



Приговором суда обвиняемый признан виновным в завладении имуществом путем обмана (мошенничестве), совершенном в особо крупном размере. На основании ч.4 ст.209 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 70 базовых величин с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.



Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.-0-