Борисовчанка оформила на коллегу микрозаймы и потратила деньги на азартные игры

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Борисова оформила на коллегу микрозаймы на 5 тыс. рублей и потратила их на азартные игры, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Минского облисполкома.



В милицию обратилась 36-летняя горожанка. Она рассказала, что кто-то оформил на ее имя несколько микрозаймов. Сотрудники отделения по противодействию киберпреступности Борисовского РУВД установили причастность к случившемуся 46-летней коллеги заявительницы.



Выяснилось, что на рабочем месте женщина взяла чужой мобильный и через сервис онлайн-заимствования оформила договоры. Деньги поступали на банковскую карту подозреваемой.



Следователи возбудили уголовное дело.-0-