24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Борисова оформила на коллегу микрозаймы на 5 тыс. рублей и потратила их на азартные игры, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Минского облисполкома.
В милицию обратилась 36-летняя горожанка. Она рассказала, что кто-то оформил на ее имя несколько микрозаймов. Сотрудники отделения по противодействию киберпреступности Борисовского РУВД установили причастность к случившемуся 46-летней коллеги заявительницы.
Выяснилось, что на рабочем месте женщина взяла чужой мобильный и через сервис онлайн-заимствования оформила договоры. Деньги поступали на банковскую карту подозреваемой.
Следователи возбудили уголовное дело.-0-
Регионы
24 сентября 2026, 12:16
Борисовчанка оформила на коллегу микрозаймы и потратила деньги на азартные игры
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