30 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. РУП "Гродноэнерго" укрепило мониторинг объектов энергетики: на службу заступили 11 новых беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили БЕЛТА на предприятии.
Использование беспилотных технологий, которые уже не один год применяются в отрасли, существенно повышает эффективность и уровень безопасности производственных процессов. Исключается необходимость подъема специалистов на высоту и их контакт с токоведущими элементами инфраструктуры.
Как пояснили специалисты, на борту аппаратов установлены тепловизионные камеры, которые позволят выявлять аномалии в инфракрасном спектре. Персонал прошел обучение и готов к управлению.
Сейчас на предприятии идет внедрение информационных систем "Бортовой журнал гражданского БЛА" и "Анализ ВЛ" (воздушных линий. - Прим. БЕЛТА). Планируется, что они войдут в специализированный комплекс определения повреждений и аналитики, который будет обеспечивать полный цикл работ по применению беспилотных летательных аппаратов в энергетике.
В РУП "Гродноэнерго" эксплуатируются БЛА различной грузоподъемности - от 500 г до 9 кг, которые применяются для обследования труднодоступных участков, выявления обрывов проводов, падения деревьев и наклона опор, обследования теплосетей.-0-
Регионы
30 сентября 2026, 09:24
Более десяти новых БЛА заступили на службу в "Гродноэнерго"
Фото РУП "Гродноэнерго"
Новости рубрики Регионы
Главное
Топ-новости
Кочанова о товарообороте с Узбекистаном: историческая планка в $1 млрд будет преодолена по итогам 2026 года
Вода, воздух и почва под контролем: как на атомных станциях выстраивают систему защиты окружающей среды
Пресс-конференция о предупреждении чрезвычайных ситуаций в осенне-зимний период пройдет сегодня в БЕЛТА
БИСИ под руководством нового директора ориентирован на выполнение стратегических исследований - Перцов
С нами интереснее