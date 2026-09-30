Более десяти новых БЛА заступили на службу в "Гродноэнерго"

30 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. РУП "Гродноэнерго" укрепило мониторинг объектов энергетики: на службу заступили 11 новых беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили БЕЛТА на предприятии.



Использование беспилотных технологий, которые уже не один год применяются в отрасли, существенно повышает эффективность и уровень безопасности производственных процессов. Исключается необходимость подъема специалистов на высоту и их контакт с токоведущими элементами инфраструктуры.



Как пояснили специалисты, на борту аппаратов установлены тепловизионные камеры, которые позволят выявлять аномалии в инфракрасном спектре. Персонал прошел обучение и готов к управлению.



Сейчас на предприятии идет внедрение информационных систем "Бортовой журнал гражданского БЛА" и "Анализ ВЛ" (воздушных линий. - Прим. БЕЛТА). Планируется, что они войдут в специализированный комплекс определения повреждений и аналитики, который будет обеспечивать полный цикл работ по применению беспилотных летательных аппаратов в энергетике.



В РУП "Гродноэнерго" эксплуатируются БЛА различной грузоподъемности - от 500 г до 9 кг, которые применяются для обследования труднодоступных участков, выявления обрывов проводов, падения деревьев и наклона опор, обследования теплосетей.-0-