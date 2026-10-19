Более 80 единиц спецтехники пополнили парк предприятий ЖКХ Минской области в текущем году





На закупку новой автомобильной и специальной техники было направлено более 9,8 млн руб., в том числе из областного и районных бюджетов. "За девять месяцев текущего года было закуплено 20 единиц мусоровозов, 21 трактор, один самосвал, а также две единицы вакуумных и подметально-уборочных машин, пять грузовых автомобилей, 15 полуприцепов и 18 единиц иной спецтехники", - сообщили в организации.-0-

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За девять месяцев 2026 года автопарк организаций ЖКХ Минской области значительно обновился. Было закуплено 82 единицы спецтехники. Об этом БЕЛТА сообщили в ГО "ЖКХ Минской области".