26 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Факт хищения лесопродукции в особо крупном размере выявлен во время надзорных мероприятий. Об этом БЕЛТА сообщили в прокуратуре Могилевской области.



В мае 2026 года межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители прокуратуры Глусского района, Бобруйского межрайонного отдела УДФР КГК по Могилевской области и Осиповичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, провела инвентаризацию. Проверка охватила промежуточные лесопромышленные склады на территориях Глусского и Быховского районов.



Выяснилось, что с 2023 по 2025 год здесь было похищено более 7,1 тыс. кубических метров лесопродукции. Ущерб, причиненный ГЛХУ "Глусский лесхоз", превысил 203 тыс. рублей.



По данному факту прокурор Глусского района возбудил уголовное дело по ч.4 ст.205 УК (хищение имущества в особо крупном размере).



Проверка установила, что масштабная недостача стала возможной из-за формального подхода должностных лиц к учету древесины. В частности, бывший руководитель учреждения не обеспечил надлежащий контроль за проведением инвентаризаций. Они осуществлялись лишь на основании первичных бухгалтерских документов, без фактического выезда специалистов на лесосеки для сверки наличия продукции.



Уголовное дело направлено в Глусский районный отдел Следственного комитета для организации предварительного расследования. Ход следствия взят прокуратурой на контроль.-0-