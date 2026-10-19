Более 634 тыс. рублей выплатит фирма из Могилева за незаконную минимизацию налогов





Во время проверки одного из ООО сотрудники инспекции МНС по Октябрьскому району Могилева установили, что компания фактически не занималась своей деятельностью по переработке лакокрасочных отходов. Кроме этого, 1 млн рублей, который использовали для приобретения материально-технических ценностей и для оплаты услуг, не связанных с деятельностью фирмы, признали доходом должностных лиц этой компании.





По итогам проверки, фирме предъявили к уплате в бюджет налогов и пени в сумме более 634 тыс. рублей.-0-

19 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Частной компании из Могилева предъявили к уплате в бюджет более 634 тыс. рублей за минимизацию налогов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.