Более 61 тыс. рублей налогов и пеней выплатит быховская фирма за фиктивную субаренду

6 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более 61 тыс. рублей налогов и пеней предъявлено к уплате в бюджет частному предприятию Быховского района по результатам выездной проверки. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области.



Во время контроля инспекторы МНС установили искажение сведений о фактах совершения хозяйственных операций и объектах налогообложения. Выяснилось, что организация фиктивно заключила договор субаренды нежилого помещения с взаимозависимым индивидуальным предпринимателем. На самом деле аренда была оформлена напрямую с собственником недвижимости, а документальное сопровождение сделки с частным предприятием носило формальный характер.



Такая схема позволила компании искусственно завысить затраты, учитываемые при налогообложении прибыли, что привело к неполной уплате налога на прибыль. Кроме того, была занижена налоговая база по подоходному налогу с физических лиц на сумму дохода, который получало взаимозависимое лицо.



С учетом иных выявленных нарушений и применения положений ст.33 Налогового кодекса общая сумма доначислений составила 61,3 тыс. рублей.-0-