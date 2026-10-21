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Более 600 кг продукции без документов изъято в Кобринском районе в мясном заготовочном цехе

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
21 октября 2026, 14:36

Более 600 кг продукции без документов изъято в Кобринском районе в мясном заготовочном цехе

Фото КГК
Фото КГК
Фото КГК
21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитетом госконтроля Брестской области после проверки частного мясного заготовочного цеха в Кобринском районе было изъято более 600 кг полуфабрикатов и готовой продукции без документов. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

Госконтролеры выяснили, что цехом реализуется мясная продукция (замороженные полуфабрикаты из мяса птицы, свинины, сальтисон и др.) без маркировки и документов, подтверждающих качество и безопасность этой продукции. По результатам проверки из обращения изъято около 600 кг мясных замороженных полуфабрикатов и более 30 кг готовой мясной продукции без соответствующих документов.

Кроме того, в цехе не обеспечивалось соблюдение санитарных норм, нарушались правила товарного соседства при хранении продукции, а для упаковки полуфабрикатов из мяса птицы использовались пакеты для мусора.

Производственная деятельность заготовочного цеха приостанавливалась до устранения нарушений.-0-
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