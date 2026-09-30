Более 60 преступлений выявили в АПК Гомельской области во время уборочной





Выявлено 62 преступления, большинство из которых - хищения товарно-материальных ценностей предприятий. Также составлено 90 административных протоколов за попытки вынести с территории хозяйств то, что принадлежит государству.





"За время уборочной кампании изъято более 11 тыс. л топлива, почти 2 тыс. кг зерна, более 1 тыс. кг комбикорма и свыше 90 л средств защиты растений. На баланс хозяйств возвращено почти 100 т ранее неучтенного лома черного металла", - рассказали в УВД.





Милицейские рейдовые группы проверили более 27 тыс. единиц сельхозтехники.





За допуск на загородные трассы неисправных машин, нетрезвых либо лишенных прав водителей сотрудники ГАИ привлекли к ответственности более 470 должностных лиц.





"Сотрудники гомельской милиции проделали масштабную работу по обеспечению экономической безопасности и сохранению урожая. Охрана урожая продолжается 24/7. Закон защитит честный труд и накажет тех, кто пытается на нем нажиться", - подчеркнули в УВД.-0-

30 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Какие результаты принес контроль за уборочной кампанией со стороны милиционеров в Гомельской области, рассказали в УВД облисполкома, сообщает БЕЛТА.