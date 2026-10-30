Более 500 тыс. саженцев высадили в Гродненской области на акции "Дай лесу новае жыццё!"

"Участие в таких акциях - это не просто символический жест, а показатель нашей общей ответственности за будущее региона. Благодаря совместным усилиям мы не только восстанавливаем утраченное, но и создаем новые лесные массивы. Уверен, что заложенный молодой березовый лес станет символом обновления и заботы о природе родного края", - отметил Константин Бурак.-0-

Фото Гродненского облисполкома Фото Гродненского облисполкома

30 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Полмиллиона саженцев высадили в Гродненской области в рамках акции "Дай лесу новае жыццё!". В мероприятиях по восстановлению лесов приняли участие более 4 тыс. жителей региона. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском облисполкоме.Посадка и дополнение лесных насаждений проведены на общей площади 188 га, в том числе на 66,1 га, пострадавших от ураганных ветров и буреломов. Всего высажено более 500 тыс. саженцев.Представители руководства Гродненского облисполкома во главе с помощником Президента-инспектором по Гродненской области Константином Бураком приняли участие в посадке березовой рощи на территории Озерского лесничества Скидельского лесхоза. Работы проводились на участке, пострадавшем от летних ураганных ветров.