Более 440 детей получили помощь на оздоровление от профсоюза ЖКХ в Могилевской области 

21 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более 440 детей работников организаций жилищно-коммунального хозяйства и сферы обслуживания Могилевской области отдохнули в летних лагерях за счет материальной помощи профсоюза. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном объединении профсоюзов.



В этом году поддержку на летнее оздоровление получили 448 ребят, чьи родители трудятся на предприятиях, объединяемых Белорусским профсоюзом работников ЖКХ и сферы обслуживания. На эти цели областная организация профсоюза, первичные профсоюзные организации и наниматели направили более 120 тыс. рублей.



Как отметил председатель областной организации профсоюза Павел Жуйков, количество детей, охваченных оздоровительной кампанией, выросло по сравнению с прошлым годом. "В этом году летом оздоровились на 55 детей, или 14%, больше, чем годом ранее. Причем речь идет только о загородных воспитательно-оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием. В разы больше ребят посещали школьные воспитательно-оздоровительные лагеря с дневным пребыванием", - сказал он.



Также увеличился объем финансирования. По словам Павла Жуйкова, профсоюзные организации и наниматели направили на удешевление стоимости путевок на 26% и 24% больше денежных средств соответственно. Помимо организации отдыха в лагерях, ряд первичных профсоюзных организаций совместно с нанимателями провели для детей членов профсоюза экскурсионные мероприятия.-0-