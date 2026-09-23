Более 43,5 тыс. детей Гомельской области оздоровились летом в лагерях

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 23 сентября 2026
Минск-Уручье +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:16 Около 404 тыс. детей отдохнули в летних лагерях Беларуси в этом году Общество
13:11 Биатлонистка Воробей стала чемпионкой страны в спринте на лыжероллерах Спорт
13:06 Позиция Кремля насчет возможной встречи Путина с Зеленским остается неизменной - Песков В мире
13:01 Паспорта готовности к отопительному сезону в Беларуси получили около 98% теплоисточников и потребителей Общество
12:53 БелТПП организует бизнес-курс "Путь экспортера 2026" для обучения предприятий основам выхода на зарубежные рынки Экономика
12:50 Лидер немецкой партии предложил вернуть украинцев призывного возраста на родину вместо выплаты им пособий В мире
12:47 Цифровизация, ИИ, повышение эффективности таможенного контроля. Что в приоритете таможенных служб СНГ Общество
12:42 ГАИ Гродненской области проверит дисциплину пешеходов, велосипедистов и водителей СПМ Регионы
12:41 Более тысячи участников собрал первый союзный слет "Мы - за активное долголетие" в Витебске Общество
12:36 Беларусь и Узбекистан планируют расширить биржевую торговлю текстильной продукцией Экономика
12:28 Более 43,5 тыс. детей Гомельской области оздоровились летом в лагерях Регионы
12:21 Молодежь сегодня не считает карьеру и семью взаимоисключающими понятиями - Шпилевская на женском форуме  Общество
12:19 Дефицит госбюджета в Нидерландах составил 8 млрд евро и стал самым высоким с периода пандемии В мире
12:15 Готовить дождевики и непромокаемую обувь? Синоптики рассказали о погоде на 24 сентября Общество
12:11 В Гане задержали владелицу спа-салона за транспортировку 3,9 тонн кокаина в Европу В мире
12:04 Турчин: уважение к старшим - залог здорового и сильного общества Общество
11:54 Крутой: управленческая вертикаль в крупных сельхозорганизациях требует донастройки Общество
11:48 Взаимодействие оборонных ведомств Беларуси и Вьетнама опирается на прочную историческую основу - Минобороны Общество
11:41 Беларусь и Вьетнам отметили позитивную динамику в сфере военного сотрудничества Общество
11:37 Въезда в ЕС ожидают более 590 единиц транспорта Общество
11:36 Пенсионерка из Светлогорского района в соцсети оскорбляла милиционеров. Возбуждено уголовное дело Регионы
11:33 Бразильский ученый выявил восемь экзопланет - потенциальных кандидатов на существование жизни В мире
11:28 Законопроект по вопросам официальных геральдических символов внесен в Палату представителей  Общество
11:14 Смольский выиграл спринт на чемпионате Беларуси по летнему биатлону Спорт
11:10 В Минской области посеяно более 220 тыс. га зерновых, 65% от плана Регионы
11:04 Какие вопросы белорусы считают для себя наиболее актуальными? Результаты социсследования Общество
11:02 Глава МИД Польши оценил перспективы нормализации отношений с Беларусью Политика
11:01 В Минске задержали лжеинкассатора при попытке вывезти за границу более 65 тыс. рублей Регионы
10:59 В Минской области директор сельхозпредприятия снимал жилье за счет бюджетных средств Регионы
10:58 Оградить или обучить? Эксперт о пути к продуктивному взаимодействию молодежи и ИИ Общество
Все новости
Все новости

Более 43,5 тыс. детей Гомельской области оздоровились летом в лагерях

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
23 сентября 2026, 12:28

Более 43,5 тыс. детей Гомельской области оздоровились летом в лагерях

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
23 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 43,5 тыс. детей Гомельской области оздоровились в лагерях летом. Об этом сообщил журналистам начальник представительства Гомельского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Василий Зубец, передает корреспондент БЕЛТА.

В области летом работал 1191 лагерь. "В том числе 10 стационарных лагерей, 84 палаточных и 1097 с дневным пребыванием детей. За лето оздоровились 43 515 детей", - рассказал Василий Зубец.

Он уточнил: в стационарных лагерях с пользой и интересом провели время 7096 ребят, палаточных лагерях - 3033, лагерях с дневным пребыванием - 33 386.

За лето в лагерях отдохнули и оздоровились 1508 детей-сирот и 1359 детей-инвалидов.

"При содействии комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома были созданы рабочие места для учащихся по различным видам деятельности с оплатой труда. Функционировали 298 лагерей труда и отдыха дневного пребывания, где трудились и отдыхали 4453 подростка", - добавил Василий Зубец.

Также по итогам 2026 года ожидается предоставление санаторно-курортного лечения и оздоровления с государственной поддержкой порядка 150 тыс. жителям Гомельской области, отметил начальник представительства.

За первое полугодие санаторно-курортное лечение и оздоровление с использованием средств республиканского бюджета и бюджета государственного внебюджетного фонда соцзащиты населения прошли более 41,5 тыс. жителей Гомельской области. "Санаторно-курортное лечение, оздоровление в составе организованных групп получили 30 286 детей. Они выезжали в детские санатории, детские реабилитационно-оздоровительные центры. Получали санаторно-курортное лечение и неработающие ветераны труда - это порядка 2,5 тыс. человек, родители с детьми, работающие граждане", - перечислил Василий Зубец.

В центре внимания и оздоровление детей-инвалидов. "За первое полугодие обеспечены путевками на санаторно-курортное лечение 273 ребенка", - уточнил руководитель.

Сезон оздоровления длится круглый год, традиционно в преддверии новогодних праздников санатории готовят насыщенные программы. "И приглашают всех жителей Гомельской области и гостей хорошо проводить уходящий год и встретить новый", - сказал Василий Зубец.

Начальник представительства обратил внимание и на то, что звучат вопросы по поводу изменения условий оказания услуг в санаторно-курортных организациях для жителей Гомеля в связи с исключением областного центра из перечня населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения. "В целом эти изменения коснутся только организованных групп детей. То есть взрослые граждане, которые получали санаторно-курортное лечение с государственной поддержкой, с использованием средств республиканского бюджета, направленных на ликвидацию последствий катастрофы на ЧАЭС, продолжат получать лечение, оздоровление", - отметил Василий Зубец.

"Относительно детей, которые обучаются в Гомеле, - в составе организованных групп они более не смогут получать бесплатно санаторно-курортное лечение, оздоровление. Однако право на санаторно-курортное лечение при наличии показаний за детьми сохраняется. Как и дети-дошкольники, которые живут в Гомеле и отправлялись на санаторно-курортное лечение в сопровождении родителей, тоже не смогут выезжать за счет предусмотренных ранее средств. Но право ребенка-дошкольника на санаторно-курортное лечение при наличии показаний сохраняется", - отметил руководитель.

"То есть дети теперь могут получить санаторно-курортное лечение через комиссию по оздоровлению, созданную на предприятии, где работают родители, а неработающие граждане будут обращаться к нам в представительство и у нас получать путевки", - пояснил руководитель.

"Дети, у которых нет показаний к санкурлечению, могут получить оздоровление с господдержкой в летних детских лагерях", - добавил он. Нововведения вступают в силу с 1 января 2027 года.-0-
Теги
Гомельская область дети каникулы курортное лечение
Новости рубрики Регионы
Фото из архива ГАИ Гродненской области проверит дисциплину пешеходов, велосипедистов и водителей СПМ
Фото из архива Пенсионерка из Светлогорского района в соцсети оскорбляла милиционеров. Возбуждено уголовное дело
Фото из архива В Минской области посеяно более 220 тыс. га зерновых, 65% от плана
Фото из архива В Минске задержали лжеинкассатора при попытке вывезти за границу более 65 тыс. рублей
Фото из архива В Минской области директор сельхозпредприятия снимал жилье за счет бюджетных средств
Фото из архива Профсоюзы Гродненской области помогли собрать в школу более 19 тыс. детей
  • Главная
  • Более 43,5 тыс. детей Гомельской области оздоровились летом в лагерях
    • Главное
    Акцент на арендное жилье. Как и где строить заветные квадраты - тема совещания у Лукашенко
    Стратегия экспорта и инвестиции. Развитие фармпромышленности рассмотрели в правительстве
    Крутой: управленческая вертикаль в крупных сельхозорганизациях требует донастройки
    Актуальные вопросы международной и внутренней повестки. Третью часть масштабного социсследования презентовали в Минске
    Топ-новости
    Турчин: уважение к старшим - залог здорового и сильного общества
    Беларусь и Вьетнам отметили позитивную динамику в сфере военного сотрудничества
    Взаимодействие оборонных ведомств Беларуси и Вьетнама опирается на прочную историческую основу - Минобороны
    Около 404 тыс. детей отдохнули в летних лагерях Беларуси в этом году
    Торговля, мир и новые проекты. Что обсуждал Рыженков с главами МИД на полях Генассамблеи ООН 
    Паспорта готовности к отопительному сезону в Беларуси получили около 98% теплоисточников и потребителей
    Молодежь сегодня не считает карьеру и семью взаимоисключающими понятиями - Шпилевская на женском форуме 
    Цифровизация, ИИ, повышение эффективности таможенного контроля. Что в приоритете таможенных служб СНГ
    Более тысячи участников собрал первый союзный слет "Мы - за активное долголетие" в Витебске
    Какие отношения должны быть у Беларуси с РФ и другими странами-соседями, Китаем, США? Результаты социсследования
    Законопроект по вопросам официальных геральдических символов внесен в Палату представителей 
    Готовить дождевики и непромокаемую обувь? Синоптики рассказали о погоде на 24 сентября
    Белагропромбанк с 1 октября снизит ставки по ранее выданным жилищным кредитам
    Белорусские аграрии накопали более 1,5 млн тонн сахарной свеклы
    Доверие к белорусским государственным СМИ растет - Мысливец
    Реклама
    С нами интереснее
    тв программа тв программа
    курсы курсы
    погода погода
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.