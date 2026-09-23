Более 43,5 тыс. детей Гомельской области оздоровились летом в лагерях

23 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 43,5 тыс. детей Гомельской области оздоровились в лагерях летом. Об этом сообщил журналистам начальник представительства Гомельского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Василий Зубец, передает корреспондент БЕЛТА.



В области летом работал 1191 лагерь. "В том числе 10 стационарных лагерей, 84 палаточных и 1097 с дневным пребыванием детей. За лето оздоровились 43 515 детей", - рассказал Василий Зубец.



Он уточнил: в стационарных лагерях с пользой и интересом провели время 7096 ребят, палаточных лагерях - 3033, лагерях с дневным пребыванием - 33 386.



За лето в лагерях отдохнули и оздоровились 1508 детей-сирот и 1359 детей-инвалидов.



"При содействии комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома были созданы рабочие места для учащихся по различным видам деятельности с оплатой труда. Функционировали 298 лагерей труда и отдыха дневного пребывания, где трудились и отдыхали 4453 подростка", - добавил Василий Зубец.



Также по итогам 2026 года ожидается предоставление санаторно-курортного лечения и оздоровления с государственной поддержкой порядка 150 тыс. жителям Гомельской области, отметил начальник представительства.



За первое полугодие санаторно-курортное лечение и оздоровление с использованием средств республиканского бюджета и бюджета государственного внебюджетного фонда соцзащиты населения прошли более 41,5 тыс. жителей Гомельской области. "Санаторно-курортное лечение, оздоровление в составе организованных групп получили 30 286 детей. Они выезжали в детские санатории, детские реабилитационно-оздоровительные центры. Получали санаторно-курортное лечение и неработающие ветераны труда - это порядка 2,5 тыс. человек, родители с детьми, работающие граждане", - перечислил Василий Зубец.



В центре внимания и оздоровление детей-инвалидов. "За первое полугодие обеспечены путевками на санаторно-курортное лечение 273 ребенка", - уточнил руководитель.



Сезон оздоровления длится круглый год, традиционно в преддверии новогодних праздников санатории готовят насыщенные программы. "И приглашают всех жителей Гомельской области и гостей хорошо проводить уходящий год и встретить новый", - сказал Василий Зубец.



Начальник представительства обратил внимание и на то, что звучат вопросы по поводу изменения условий оказания услуг в санаторно-курортных организациях для жителей Гомеля в связи с исключением областного центра из перечня населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения. "В целом эти изменения коснутся только организованных групп детей. То есть взрослые граждане, которые получали санаторно-курортное лечение с государственной поддержкой, с использованием средств республиканского бюджета, направленных на ликвидацию последствий катастрофы на ЧАЭС, продолжат получать лечение, оздоровление", - отметил Василий Зубец.



"Относительно детей, которые обучаются в Гомеле, - в составе организованных групп они более не смогут получать бесплатно санаторно-курортное лечение, оздоровление. Однако право на санаторно-курортное лечение при наличии показаний за детьми сохраняется. Как и дети-дошкольники, которые живут в Гомеле и отправлялись на санаторно-курортное лечение в сопровождении родителей, тоже не смогут выезжать за счет предусмотренных ранее средств. Но право ребенка-дошкольника на санаторно-курортное лечение при наличии показаний сохраняется", - отметил руководитель.



"То есть дети теперь могут получить санаторно-курортное лечение через комиссию по оздоровлению, созданную на предприятии, где работают родители, а неработающие граждане будут обращаться к нам в представительство и у нас получать путевки", - пояснил руководитель.



"Дети, у которых нет показаний к санкурлечению, могут получить оздоровление с господдержкой в летних детских лагерях", - добавил он. Нововведения вступают в силу с 1 января 2027 года.-0-