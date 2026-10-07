Более 400 минских подростков с начала года попали в поле зрения милиции из-за алкоголя 

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала 2026 года в Минске выявили более 400 несовершеннолетних, нарушивших антиалкогольное законодательство. Проблему употребления подростками алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, а также пути ее решения обсудили депутаты Мингорсовета, передает корреспондент БЕЛТА



Эта проблема стала темой расширенного выездного заседания Постоянной комиссии по здравоохранению и социальной защите Минского городского Совета депутатов. Председатель Минского городского Совета депутатов Артем Цуран отметил, что участники заседания - представители органов внутренних дел, образования, госуправления, ученые и врачи, в том числе детские, - собрались, чтобы рассмотреть проблему комплексно.



По данным ГУВД Мингорисполкома, установлены 69 работников торговли, продавших алкоголь подросткам. Кроме того, милиция выявила 36 так называемых флэтов - собраний подростков в квартирах без родителей или в арендованном жилье. В них участвовали 96 подростков и 58 взрослых.



Артем Цуран подчеркнул, что межведомственное обсуждение помогает выявить сложные вопросы, для решения которых депутаты могут подготовить предложения. "Большой проблемы в городе нет. Более того, мы видим, что у нас здоровое общество: многие молодые люди занимаются спортом, их число из года в год растет. Развивается спортивная инфраструктура - не только в школах, но и во дворах. У молодежи есть возможность вести здоровый образ жизни, хорошо себя чувствовать и в будущем создавать семьи. Но, к сожалению, есть и негативные факты, которые требуют совместных решений и выработки общего подхода", - отметил он.



Начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома, депутат Мингорсовета Сергей Горохов рассказал, что обсуждают эту тему не впервые. Несмотря на это, остается ряд правовых нюансов, которые необходимо обсудить, чтобы выработать согласованную позицию и определить шаги по профилактике употребления алкоголя среди подростков. "Мы не утверждаем, что в столице или республике в целом эта проблема стоит остро и требует срочного решения. Однако к ее решению в любом случае необходимо прийти", - заметил он.



Кодекс об административных правонарушениях предусматривает ответственность за распитие слабоалкогольных напитков и пива в запрещенных местах, а также за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. "Вместе с тем мы прекрасно понимаем, что группа взрослого населения, с которой мы в итоге работаем, достаточно велика. Это люди, состоящие на различных видах учета, в том числе у врача-нарколога, а также направляемые в лечебно-трудовые профилактории. Мы не можем не обращать на них внимания и понимаем, что злоупотребление алкоголем начинается не в 30-40-летнем возрасте", - сказал он.



Депутаты обсудили, как действовать дальше и различные варианты правового регулирования. Среди предложений - запретить несовершеннолетним употреблять алкогольные и слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические средства и психотропные вещества независимо от места.



Сергей Горохов отметил, что в столице ведется обширная профилактическая работа. "Но мы понимаем, что, кроме методов убеждения, должны быть и определенные границы, которые подросток не должен переходить. Он должен это понимать прекрасно", - сказал депутат.



Выработанные согласованные предложения комиссии в последующем направят заинтересованным государственным органам.-0-