Более 360 учащихся агроклассов соберет в Могилеве профориентационный форум

27 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве на базе Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий 31 октября пройдет масштабный профориентационный форум для учащихся агроклассов области. Об этом БЕЛТА рассказал ответственный секретарь приемной комиссии БГУТ Юрий Гребенцов.





По его словам, такой форум направлен на повышение привлекательности инженерного образования, решение кадровых вопросов предприятий пищевой перерабатывающей промышленности. А еще помогает будущим абитуриентам осознанно подойти к выбору профессии.





Во время мероприятия его участники смогут познакомиться со специальностями, которые предлагает вуз, узнают об условиях поступления, пообщаются с преподавателями и студентами, которые уже проходят обучение.





"Без вступительных экзаменов и по результатам собеседования выпускники агроклассов могут поступить на пять профильных направлений: технология молока и молочных продуктов, технология мяса и мясных продуктов, зерновая биоинженерия, технология хлебобулочных и кондитерских изделий, технология бродильных производств и виноделия", - рассказал секретарь приемной комиссии.





Как отметил Юрий Гребенцов, ребятам подробно расскажут о специфике поступления. А имеющиеся преференции для выпускников агроклассов еще раз показывают, что такое профильное обучение - это серьезное конкурентное преимущество. Возможность поступить на востребованные на рынке труда специальности, гарантия качественного образования и первого рабочего места на ведущих предприятиях страны - все это позволит сделать первый шаг в карьере уверенно и с поддержкой государства.-0-