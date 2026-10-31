Более 360 тыс. российских рублей, евро и фунты выманили мошенники у жительницы Орши

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский РУВД проводит проверку по факту масштабного мошенничества, жертвой которого стала местная жительница. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.



Эта история началась 7 октября 2026 года, когда жительнице Орши в мессенджере Viber поступил звонок от абонента с именем "БелГИЭ". Собеседник объяснил, что в ее подъезде собираются менять домофон, и попросил назвать код из SMS для подтверждения заявки. Женщина выполнила его просьбу. Вскоре в Viber раздался еще один звонок. На этот раз мужчина назвался инспектором Комитета государственного контроля. Он напугал женщину заявлением, что прошлые звонившие были мошенниками, которые уже перевели деньги с ее карты на чужой счет и оформили на нее крупный кредит. Более того, он добавил, что у нее дома планируется обыск, во время которого изымут всю наличность. Чтобы "спасти и задекларировать" сбережения, ей приказали сфотографировать абсолютно все наличные деньги, которые хранятся в доме. На следующий день напуганная горожанка разложила и сфотографировала на камеру телефона внушительную сумму: 365 тыс. российских рублей, 105 евро и 5 фунтов стерлингов. После этого к делу подключился еще один участник - якобы сотрудник Следственного комитета. Он заявил, что сейчас проводится масштабная операция по поиску преступников, и потребовал от женщины строгого подчинения ради "содействия следствию". Лжеследователь приказал ей срочно везти все деньги в Минск. Для убедительности мошенники даже перевели на банковскую карту жертвы тысячу белорусских рублей на транспортные расходы и сами удаленно вызвали ей такси.



Машина забрала женщину от дома в Орше и доставила в белорусскую столицу. Как только такси приехало в Минск, кураторы сразу же вызвали второй автомобиль. Пересев в него, пострадавшая доехала до конечной точки на окраине города, где и передала все деньги.-0-