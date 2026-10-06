6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области в ходе оперативно-профилактических мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков изъято более 35 кг наркотиков. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
В ходе мониторинга наркозависимых, проходившего с 19 по 27 сентября, сотрудники ГАИ выявили граждан, имеющих водительские удостоверения и не ограниченных в праве управления транспортными средствами. Кроме того, в период проведения мероприятий правоохранители пресекли канал поставки наркотиков и изъяли из незаконного оборота свыше 35 кг наркотических средств.
Главной целью кампании стало сокращение незаконного оборота наркотических средств, в том числе в молодежной среде. Основные усилия правоохранителей были направлены на предупреждение правонарушений со стороны подучетных лиц. С этой категорией граждан проводилась адресная профилактическая работа: по месту жительства проверялись граждане, проходящие лечение от зависимости, а также несовершеннолетние, находящиеся под наблюдением в медицинских учреждениях.
В милиции в очередной раз напомнили о пагубных последствиях употребления запрещенных веществ для организма человека и призвали жителей региона незамедлительно сообщать в правоохранительные органы любую информацию о распространении наркотиков. Согласно примечанию к ст.328 УК, лицо, добровольно сдающее наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры или аналоги, освобождается от уголовной ответственности за это преступление.-0-
Регионы
06 октября 2026, 22:29
Более 35 кг наркотиков изъято во время профмероприятий в Гродненской области
Новости рубрики Регионы
В Кормянском районе на предприятии АПК работникам задерживали различные выплаты, вмешалась прокуратура
Главное
Топ-новости
"Беларусь последовательно продвигает миролюбивую и созидательную повестку". Алейник на Ассамблее МПС в Танзании
"Мы должны больше торговать друг с другом". Посол Узбекистана о перспективах сотрудничества с Беларусью
С нами интереснее