Более 300 тыс. рублей налогов недоплатили три продавца кроссовок в Бресте





Проверку провело управление оперативных мероприятий налоговой инспекции по Брестской области. Установили, что индивидуальные предприниматели торговали кроссовками и кедами - репликами известных мировых брендов, но наличную выручку через кассу не проводили.





Кроме того, двое продавцов реализовывали обувь без обязательной маркировки - около 1,4 тыс. пар на сумму свыше 150 тыс. рублей. Еще более 1,7 тыс. пар находились в продаже без документов, подтверждающих легальность их приобретения.





Проверка выявила и факты неоформленного труда. В двух торговых точках работали сотрудники, которых предприниматели не оформили по трудовому кодексу. Зарплата "в конвертах" составила 38 тыс. рублей.





Теперь предпринимателям предстоит уплатить все скрытые налоги и обязательные платежи, а также понести ответственность по нескольким статьям КоАП. За прием наличных денег без кассового оборудования предусмотрен штраф до 30 базовых величин. За торговлю товарами без маркировки - штраф до 50% стоимости продукции. За отсутствие документов, подтверждающих легальность товара, - штраф до 50% его стоимости. За незаконную предпринимательскую деятельность (неоформленный труд работников) - штраф до 200 базовых величин с возможной конфискацией дохода, полученного в результате такой деятельности, орудий и средств совершения административного правонарушения.





Контроль за соблюдением налогового законодательства на рынках Брестской области продолжится.-0-

4 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте три продавца кроссовок на рынке "Лагуна" скрыли от налогообложения более 300 тыс. рублей. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ИМНС по Брестской области.