Более 300 студентов-медиков из Гродно присоединятся к акции по добровольному донорству крови

20 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Студенты Гродненского медицинского университета (ГрГМУ) присоединятся к акции "У Беларусi добрае сэрца", в течение недели в добровольном донорстве примут участие более 300 будущих медиков, передает корреспондент БЕЛТА.





На базе здравпункта ГрГМУ работает выездная бригада областного центра трансфузиологии. Среди молодых людей есть как те, что только начинают свой путь в донорстве, так и ребята, которые не понаслышке знают о значении сдачи крови.





Впервые сдает кровь второкурсница лечебного факультета Ольга Латуховская. "Мне кажется, что если ты пришел в медицину, то у тебя с первого курса, с первого дня в университете цель - помочь людям. В университет я поступила после колледжа, я непосредственно работаю с людьми, не раз работала с переливаниями крови, и с пациентами, которые после переливания, видела, как улучшается состояние человека после этого. Поэтому и решила сдать кровь", - поделилась студентка.

Ольга Латуховская добавила, что в этом процессе важна подготовка. "Волнение, конечно, присутствует, потому что все-таки первый раз. Но уверенность вселяет, то, что рядом с нами опытные врачи, медики. Поэтому все под контролем", - сказала она. Кстати, девушка видит себя в будущем врачом-онкологом: "Направление это сложное, но, к сожалению, востребованное. Поэтому хочу стать хорошим врачом-специалистом и cделаю все для этого". Ольга Латуховская добавила, что в этом процессе важна подготовка. "Волнение, конечно, присутствует, потому что все-таки первый раз. Но уверенность вселяет, то, что рядом с нами опытные врачи, медики. Поэтому все под контролем", - сказала она. Кстати, девушка видит себя в будущем врачом-онкологом: "Направление это сложное, но, к сожалению, востребованное. Поэтому хочу стать хорошим врачом-специалистом и cделаю все для этого".





Студент лечфака Матвей Глусский сегодня вместе с однокурсниками тоже сдает кровь. "У меня в семье родители тоже занимаются донорством, сегодня я с другом-однокурсником здесь. Понимаю, что это дело важное и нужное. Хотел попробовать, чтобы и в будущем сдавать кровь, ведь это доброе, благое дело, этим можно помочь людям", - поделился он, добавив, что в будущем мечтает стать хирургом.

К слову, студенты ГрГМУ - постоянные доноры крови. Как рассказал врач выездной бригады отделения заготовки крови Гродненского областного центра трансфузиологии Виталий Бортник, на протяжении уже порядка 10 лет будущие медики активно включены в сдачу крови, заборы проводят примерно один раз в полгода. "Студенты проявляют активное участие в подобных акциях. На этой неделе мы планируем забрать порядка 300 доз донорской крови, а одна доза - это 450 мл, это пойдет на создание препаратов, элементы крови будут выделяться, которые нужны роженицам, онкологическим больным, пациентам с серьезными травмами. Кровь нужна всегда, заменителей крови как таковых нету", - сказал он. К слову, студенты ГрГМУ - постоянные доноры крови. Как рассказал врач выездной бригады отделения заготовки крови Гродненского областного центра трансфузиологии Виталий Бортник, на протяжении уже порядка 10 лет будущие медики активно включены в сдачу крови, заборы проводят примерно один раз в полгода. "Студенты проявляют активное участие в подобных акциях. На этой неделе мы планируем забрать порядка 300 доз донорской крови, а одна доза - это 450 мл, это пойдет на создание препаратов, элементы крови будут выделяться, которые нужны роженицам, онкологическим больным, пациентам с серьезными травмами. Кровь нужна всегда, заменителей крови как таковых нету", - сказал он.

Акции по сбору крови проходят регулярно. К ним подключаются и студенты других гродненских вузов, а также работники различных организаций. "У нас в отделении заготовки крови есть выездная бригада. И мы осуществляем порядка 100-110 выездов в год. Процент заготовки в условиях выездной бригады где-то 28-30%. Кстати, всего у нас порядка 10 тыс. постоянных доноров. И такие выездные акции помогают привлекать новых людей. Мы выезжаем и в районы. Есть те, кто еще студентом сдавал кровь, продолжает и сейчас, приходит на выездные сдачи, а еще приобщает к такому важному делу других. Появляются династии доноров", - сказал Виталий Бортник.-0- Акции по сбору крови проходят регулярно. К ним подключаются и студенты других гродненских вузов, а также работники различных организаций. "У нас в отделении заготовки крови есть выездная бригада. И мы осуществляем порядка 100-110 выездов в год. Процент заготовки в условиях выездной бригады где-то 28-30%. Кстати, всего у нас порядка 10 тыс. постоянных доноров. И такие выездные акции помогают привлекать новых людей. Мы выезжаем и в районы. Есть те, кто еще студентом сдавал кровь, продолжает и сейчас, приходит на выездные сдачи, а еще приобщает к такому важному делу других. Появляются династии доноров", - сказал Виталий Бортник.-0-





Фото Леонида Щеглова