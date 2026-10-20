Более 300 студентов-медиков из Гродно присоединятся к акции по добровольному донорству крови

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 20 октября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:57 Страны ШОС должны совместно обеспечивать поставки энергоносителей - премьер Госсовета КНР В мире
11:52 Минчанин хотел заработать на криптовалюте, но потерял почти 52 тыс. рублей Регионы
11:51 РФ предложила создать в ШОС группу по космической экономике и расширить сотрудничество в сфере ИИ Экономика
11:49 В стабфонд Могилевской области уже заложили более 2,6 тыс. т плодоовощной продукции Регионы
11:49 Все вложенное возвращается заботой. Женщина из Кобрина воспитала 37 детей Регионы
11:46 Более 300 студентов-медиков из Гродно присоединятся к акции по добровольному донорству крови Регионы
11:45 Студенты БГУКИ завоевали Гран-при международного конкурса танца в Грозном  Культура
11:28 Белорусы выступили на чемпионате мира по прибрежному гребному спринту в Китае Спорт
11:26 Стартовала продажа билетов на кинофестиваль "Лiстапад" Культура
11:23 Лукашенко поблагодарил губернатора Брянской области за помощь белорусам, пострадавшим от ударов БПЛА Президент
11:18 КГК вскрыл завышения стоимости строительства сельхозобъектов в Гомельской области Регионы
11:14 Иран выступил за использование нацвалют в расчетах между странами ШОС Экономика
11:14 Лукашенко ставит задачу во что бы то ни стало преодолеть планку в $1 млрд в торговле с Брянской областью Президент
11:07 Переговоры в Осло с Уиткоффом запросил Киев - премьер Норвегии В мире
11:00 В ювелирных салонах ORO проходит BRILLIANT SHOW. И это нужно видеть! Общество
10:58 Ящик с боеприпасами нашли при строительных работах на частном участке в Гродненском районе Регионы
10:57 Ущерб превысил 180 тыс. рублей. Пособника аферистов задержали в Гомельской области Регионы
10:53 Формат "ШОС+" может стать образцом проектной кооперации - премьер-министр Беларуси Экономика
10:51 Долги, раскол и протесты: с чем Франция подходит к выборам 2027 года В мире
10:49 Пресс-конференция ко Дню автомобилиста и дорожника пройдет в БЕЛТА 21 октября Общество
10:43 Более 1,3 тыс. грузовиков ожидают въезда в Литву и Польшу  Общество
10:38 Польская авиакомпания LOT отменяет часть рейсов из-за высокой стоимости топлива В мире
10:34 Турчин призвал работать над снижением барьеров не только внутри ШОС, но и в более широком контексте Политика
10:21 В Бресте стартовал белорусско-китайский туристический форум "Партнерство и путешествия без границ" Общество
10:16 В Китай - с электронным разрешением. Что изменилось для перевозчиков и водителей Общество
10:14 Премьер Франции пообещал продолжить практику комендантского часа на фоне беспорядков В мире
10:11 Странам ШОС необходимо усилить совместную борьбу с терроризмом и другими угрозами - Рахмон  Политика
10:07 В Минской области за девять месяцев ввели в эксплуатацию почти 800 тыс. кв.м жилья Регионы
10:01 Парламентская делегация Мьянмы прибыла с визитом в Беларусь Политика
09:58 Сборная Беларуси стартует в квалификации ЧМ по мини-футболу  Спорт
Все новости
Все новости

Более 300 студентов-медиков из Гродно присоединятся к акции по добровольному донорству крови

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
20 октября 2026, 11:46

Более 300 студентов-медиков из Гродно присоединятся к акции по добровольному донорству крови

20 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Студенты Гродненского медицинского университета (ГрГМУ) присоединятся к акции "У Беларусi добрае сэрца", в течение недели в добровольном донорстве примут участие более 300 будущих медиков, передает корреспондент БЕЛТА.

На базе здравпункта ГрГМУ работает выездная бригада областного центра трансфузиологии. Среди молодых людей есть как те, что только начинают свой путь в донорстве, так и ребята, которые не понаслышке знают о значении сдачи крови.

Впервые сдает кровь второкурсница лечебного факультета Ольга Латуховская. "Мне кажется, что если ты пришел в медицину, то у тебя с первого курса, с первого дня в университете цель - помочь людям. В университет я поступила после колледжа, я непосредственно работаю с людьми, не раз работала с переливаниями крови, и с пациентами, которые после переливания, видела, как улучшается состояние человека после этого. Поэтому и решила сдать кровь", - поделилась студентка.
Ольга Латуховская добавила, что в этом процессе важна подготовка. "Волнение, конечно, присутствует, потому что все-таки первый раз. Но уверенность вселяет, то, что рядом с нами опытные врачи, медики. Поэтому все под контролем", - сказала она. Кстати, девушка видит себя в будущем врачом-онкологом: "Направление это сложное, но, к сожалению, востребованное. Поэтому хочу стать хорошим врачом-специалистом и cделаю все для этого". 

Студент лечфака Матвей Глусский сегодня вместе с однокурсниками тоже сдает кровь. "У меня в семье родители тоже занимаются донорством, сегодня я с другом-однокурсником здесь. Понимаю, что это дело важное и нужное. Хотел попробовать, чтобы и в будущем сдавать кровь, ведь это доброе, благое дело, этим можно помочь людям", - поделился он, добавив, что в будущем мечтает стать хирургом.  
К слову, студенты ГрГМУ - постоянные доноры крови. Как рассказал врач выездной бригады отделения заготовки крови Гродненского областного центра трансфузиологии Виталий Бортник, на протяжении уже порядка 10 лет будущие медики активно включены в сдачу крови, заборы проводят примерно один раз в полгода. "Студенты проявляют активное участие в подобных акциях. На этой неделе мы планируем забрать порядка 300 доз донорской крови, а одна доза - это 450 мл, это пойдет на создание препаратов, элементы крови будут выделяться, которые нужны роженицам, онкологическим больным, пациентам с серьезными травмами. Кровь нужна всегда, заменителей крови как таковых нету", - сказал он.
Акции по сбору крови проходят регулярно. К ним подключаются и студенты других гродненских вузов, а также работники различных организаций. "У нас в отделении заготовки крови есть выездная бригада. И мы осуществляем порядка 100-110 выездов в год. Процент заготовки в условиях выездной бригады где-то 28-30%. Кстати, всего у нас порядка 10 тыс. постоянных доноров. И такие выездные акции помогают привлекать новых людей. Мы выезжаем и в районы. Есть те, кто еще студентом сдавал кровь, продолжает и сейчас, приходит на выездные сдачи, а еще приобщает к такому важному делу других. Появляются династии доноров", - сказал Виталий Бортник.-0-

Фото Леонида Щеглова
Теги
Гродненская область донорство
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Минчанин хотел заработать на криптовалюте, но потерял почти 52 тыс. рублей
Фото из архива В стабфонд Могилевской области уже заложили более 2,6 тыс. т плодоовощной продукции
Все вложенное возвращается заботой. Женщина из Кобрина воспитала 37 детей
Фото из архива КГК вскрыл завышения стоимости строительства сельхозобъектов в Гомельской области
Фото УВД Гродненского облисполкома Ящик с боеприпасами нашли при строительных работах на частном участке в Гродненском районе
Скриншот видео МВД Ущерб превысил 180 тыс. рублей. Пособника аферистов задержали в Гомельской области
  • Главная
  • Более 300 студентов-медиков из Гродно присоединятся к акции по добровольному донорству крови
    • Главное
    Лукашенко ставит задачу во что бы то ни стало преодолеть планку в $1 млрд в торговле с Брянской областью
    Турчин призвал работать над снижением барьеров не только внутри ШОС, но и в более широком контексте
    Парламентская делегация Мьянмы прибыла с визитом в Беларусь
    Беларусбанк осуществляет размещение государственных валютных облигаций со ставкой 2,7% годовых
    Топ-новости
    Лукашенко поблагодарил губернатора Брянской области за помощь белорусам, пострадавшим от ударов БПЛА
    Формат "ШОС+" может стать образцом проектной кооперации - премьер-министр Беларуси
    Беларусь поддерживает скорейшее учреждение Банка развития ШОС
    Аграрные компетенции, наука и образование. Какие инициативы предлагает Беларусь странам ШОС 
    В Бресте стартовал белорусско-китайский туристический форум "Партнерство и путешествия без границ"
    Проработка совместных проектов и бизнес-форум. Делегация Гомельской области посещает Китай 
    В ювелирных салонах ORO проходит BRILLIANT SHOW. И это нужно видеть!
    Все вложенное возвращается заботой. Женщина из Кобрина воспитала 37 детей
    Странам ШОС необходимо усилить совместную борьбу с терроризмом и другими угрозами - Рахмон 
    Долги, раскол и протесты: с чем Франция подходит к выборам 2027 года
    Стартовала продажа билетов на кинофестиваль "Лiстапад"
    Пресс-конференция ко Дню автомобилиста и дорожника пройдет в БЕЛТА 21 октября
    Успешный старт! В "Минск-Мире" акция на бизнес-апартаменты 
    Более 1,3 тыс. грузовиков ожидают въезда в Литву и Польшу 
    Беларусь ввела запрет на ввоз отдельных товаров из Латвии
    Реклама
    С нами интереснее
    погода погода
    курсы курсы
    тв программа тв программа
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.