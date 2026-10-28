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10:58 Более 300 инвестиционных проектов реализуется в Витебской области Регионы
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Более 300 инвестиционных проектов реализуется в Витебской области

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
28 октября 2026, 10:58

Более 300 инвестиционных проектов реализуется в Витебской области

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
28 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Инвестиционный портфель Витебской области превысил отметку в 300 реализуемых проектов. Об этом сообщила журналистам заместитель председателя Витебского облисполкома Анжелика Никитина в преддверии заседания исполкома, где один из основных рассматриваемых вопросов - социально-экономическое развитие региона, передает корреспондент БЕЛТА. 

"Подходит к завершению 2026 год. Это первый год в рамках Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы. Те цифры, которые есть за девять месяцев, говорят о том, что область работала в положительной динамике по всем основным ключевым показателям. Это и объем промышленного производства, и строительно-монтажные работы, и объем розничного товарооборота общепита, инвестиции в основной капитал. Все внешние торговые операции проведены с приростом. Что касается валового регионального продукта, мы вышли на уровень предыдущего года и обеспечили положительную динамику роста. Данные показатели мы сохраним и по итогам 2026 года. Я думаю, что по отдельным показателям, таким как инвестиции, нам удастся прирасти. Это сегодня, по моему мнению, ключевой фактор развития региона", - отметила Анжелика Никитина. 

Она сообщила, на сегодняшний день в области реализуется более 300 инвестиционных проектов в различных сферах экономики. "В этом году мы планируем завершить еще 77. Уже завершено порядка 53. Это говорит о поступательном росте. Область не первый год завершает с приростом инвестиций в основной капитал и с перевыполнением задания по данному показателю. Фактически все инвестиционное развитие определено по всем регионам Витебской области, исходя из их компетенции. Это развитие туристической сферы, о которой недавно говорили при посещении Витебской области Президентом Республики Беларусь. Это проекты в деревообработке, традиционной для нас фармотрасли, станкомашиностроении", - рассказала Анжелика Никитина. 

Заместитель председателя облисполкома добавила, что обеспечен поступательный рост как реальной, так и номинальной заработной платы. "По показателю поступлений в бюджет, по темпам роста превысили среднереспубликанский уровень. Это говорит, в первую очередь, о эффективной работе экономики", - сказала Анжелика Никитина. 
В завершение она подчеркнула, у региона есть определенные резервы в отдельных отраслях промышленности, на предприятиях, которые сегодня могут работать как по экспортным поставкам, как по импортозамещению. Сегодня на Витебщине производится более 200 видов импортозамещающей продукции. В части программы импортозамещения работает порядка 100 предприятий.

"Мы производим инновационную продукцию, и по этому показателю область находится на лидирующих позициях в стране. Есть к чему стремиться. Наша основная задача - сформировать стратегию развития каждого предприятия на 2027 год, инвестиционный портфель, предусмотрев те нормативно правовые акты, которые действуют по Витебской области, в том числе недавно принятый указ №216 по развитию Поозерья, кредитные продукты, которые работают в рамках региональной инициативы", - уточнила Анжелика Никитина.-0-
Теги
Витебская область Витебский облисполком
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