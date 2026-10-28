Более 30 проектов гражданской инициативы реализовали в Минской области за четыре года - Кушнаренко 

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области продолжается реализация проектов гражданской инициативы: за четыре года в регионе был реализован 31 такой проект, которые украсили не только города, но и сельские населенные пункты. На эти цели было выделено из бюджета 2 млн рублей. Об этом рассказал журналистам председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко, принявший участие в открытии сквера отдыха в г.п. Бобр Крупского района, передает корреспондент БЕЛТА."Нас радует, что конкурс гражданских инициатив находит живой отклик у населения. Проектов с каждым годом становится больше. Если в прошлом году было реализовано семь проектов-победителей на сумму 444 тыс. рублей, то в этом их количество удвоилось - конкурсный отбор прошло 14 проектов, на их реализацию был выделен из бюджета 1 млн рублей. Еще 111 тыс. рублей - это средства, которые собрали сами граждане", - отметил глава области.Проекты имеют самую разную направленность. "Так, в г.п. Бобр на проект было направлено из бюджета 100 тыс. рублей, подключились спонсоры, которые выделили 19 тыс. рублей, а также местные органы власти. Благодаря таким коллективным усилиям в благоустроенной локации появились малые архитектурные формы, игровой комплекс для детей, площадка с уличными тренажерами, цветники, уличные фонари и скамейки. Видно, как населенный пункт преобразился и стал более комфортным для его жителей", - отметил Алексей Кушнаренко.Он также подчеркнул, что в Минской области будут поддерживать данное направление работы и воплощать в жизнь совместно с населением творческие и полезные для жителей населенных пунктов идеи.-0-