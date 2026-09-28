Более 30 лотов выставит "Гомельоблимущество" на ближайших электронных торгах

28 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 30 лотов из Гомельской области, в том числе со снижением цены до базовой величины, будут выставлены на ближайших электронных торгах, сообщили БЕЛТА в комитете "Гомельоблимущество".



Ближайшие электронные торги состоятся 29 и 30 сентября, а также 6 и 20 октября. В планах 33 лота, в том числе со снижением цены до базовой величины.



В комитете "Гомельоблимущество" рассказали об итогах прошедших аукционов. Так, 22 сентября на электронные торги выставили пять лотов. Нового обладателя обрело здание бывшего ФАПа в д.Прокоповка Гомельского района. "Этот объект выставлялся с июня, прошел все этапы снижения цены, и к сентябрю стартовая цена составила 1 базовую величину - 45 рублей. Низкая стоимость плюс возможность использовать под жилье - и покупатель нашелся", - рассказали в комитете.



Также два аукциона состоялись 24 сентября. На этот раз были предложены три жилых помещения. "Новый собственник появится у здания в д.Великая Крушиновка Рогачевского района. Впервые на торги этот объект был предложен в мае 2026 года, а в сентябре стартовая цена опустилась до 45 рублей. Победителем торгов стал единственный участник, цель которого - решение жилищных вопросов", - пояснили специалисты.



С полным перечнем объектов, предлагаемых на аукционы, можно ознакомиться на сайте комитета "Гомельоблимущество" в разделе "Недвижимое имущество".-0-