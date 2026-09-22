Более 30 человек заблудились в лесах Гомельской области с начала года

22 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В лесах Гомельской области с начала года заблудились более 30 человек. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Вероника Матусевич.



Только за минувшие сутки спасатели региона обнаружили трех потерявшихся в лесу людей. Поздним вечером 21 сентября сообщение об оказании помощи в поисках поступило из Житковичей. Вблизи райцентра заблудились две пенсионерки, которые отправились в лес за грибами. Буквально через пару часов после сообщения в службу спасения потерявшихся женщин обнаружили. В медпомощи они не нуждались.



Ближе к ночи забили тревогу и родные пенсионера из Речицкого района. По предварительным данным, мужчина на мотоблоке направлялся в соседнюю деревню, решил сократить путь через лес и заблудился возле агрогородка Солтаново. Для поисковых работ были задействованы семь единиц техники и 14 человек, из них пять единиц техники и девять работников МЧС. Около двух часов ночи работники МЧС обнаружили мужчину.



В оперативных сводках осенью все чаще проходят данные о заблудившихся грибниках. "С наступлением сезона число желающих наполнить корзину лесными дарами возрастает многократно. Отправляясь на тихую охоту, люди должны думать не только о разнообразии грибов, но и о соблюдении правил безопасности, чтобы не оказаться пленником леса. Всего же с начала года более 30 человек заблудились в лесах Гомельской области", - обратила внимание официальный представитель Гомельского областного управления МЧС.



Вероника Матусевич напомнила важнейшие правила безопасности для тех, кто отправляется за дарами леса. Она отметила, что зачастую казусы случаются с теми, кто уверен, что отлично знает местность и никогда не заблудится. "Теряются все, даже самые опытные грибники. Поэтому, собираясь в лес, лучше отдать предпочтение одежде ярких цветов. Также важно предупредить кого-то из родственников о походе в лес: расскажите, куда планируете идти и когда вернетесь. Обязательно возьмите заряженный мобильный телефон, скачайте карту местности и прихватите с собой пауэрбанк. Также соберите минимальную аптечку и свисток - его звук будет слышен за два-три километра от вас", - напомнила она.



"Если потерялись, сразу набирайте номер 112 и сообщите диспетчеру, из какого населенного пункта вы вошли в лес, опишите, что видите возле себя. Дальше просто доверьтесь профессионалам. Если же связь не ловит, то нужно искать ориентиры. Если свое местонахождение вы не можете определить даже приблизительно, то остановитесь и успокойтесь. Важными ориентирами будут линии электропередачи, просеки и тропинки. Обнаружив любой из этих объектов, идите вдоль него, и вы обязательно найдете людей. Если на пути повстречался ручей или река, следуйте вниз по течению. Прислушайтесь: шум трактора слышно за 3-4 км, лай собаки - за 2-3 км, идущий поезд - за 10 км. Следует просто идти на звук", - перечислила важнейшие ориентиры Вероника Матусевич.-0-