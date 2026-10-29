Более 2,9 млн тонн зерна с учетом рапса и кукурузы намолотили в Минской области, обновив исторический максимум

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сельхозпредприятия Минской области, где сейчас ведется уборка кукурузы, впервые в истории региона зафиксировали намолот в 2,9 млн т зерна с учетом рапса и кукурузы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минского облисполкома.





Каравай центрального региона занимает более четверти от республиканского.





"До 2024 года историческим максимумом считался результат 2022 года, который составил 2,4 млн т зерна, в 2024-м область взяла новую планку благодаря рекордному сбору кукурузы на зерно - чуть более 2,87 млн т", - сказали в пресс-службе.





Также на полях продолжаются другие сельхозработы: в регионе убрано 83% сахарной свеклы, почти завершена уборка картофеля - накопано более 200 тыс. т.-0-