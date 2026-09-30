Более 250 вакансий предложили наниматели на ярмарке вакансий для пожилых и инвалидов в Бресте

30 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте во Дворце культуры профсоюзов 29 и 30 сентября прошла "серебряная" ярмарка вакансий для пожилых граждан и инвалидов, передает корреспондент БЕЛТА.Участникам предложили более 250 вакансий от 41 нанимателя. В первый день ярмарку посетили 330 человек, из них 137 договорились о трудоустройстве. "Серебряная" ярмарка вакансий проводится в Бресте третий раз во время республиканской инициативы, она приурочена ко Дню пожилых людей. Мы предоставляем возможность нанимателям подобрать себе специалистов на имеющиеся вакансии, а для пенсионеров и инвалидов это реальная возможность найти работу, которая будет им по душе и окажется существенной поддержкой в жизни", - отметила заместитель начальника управления - начальник отдела трудоустройства управления по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома Диана Гриневич.По ее словам, во второй день ярмарки было примерно такое же количество нанимателей и приблизительно такое же количество вакансий. "Наиболее востребованные - уборщики помещений, санитарки, рабочие профессии, укладчики, упаковщики. Очень заинтересована система образования - готовы рассматривать помощников воспитателей, учителей и воспитателей пенсионного возраста. Для инвалидов свои вакансии предоставляют как специализированные предприятия, так и обычные наниматели. Мы также сотрудничаем с отделами социальной защиты Ленинского и Московского районов, которые консультируют граждан по начислению пенсий и выплатам, территориальные центры предлагают социальные услуги для пенсионеров и инвалидов", - рассказала Диана Гриневич.Виктор Сахарчук уже два года на пенсии. "Работал в различных организациях. Последнее место - охрана в школе. Сейчас решил продолжить работать. Закончил строительство дома с сыном, а теперь нечем заняться. Энергии хватает - решил поработать еще, пока здоровье позволяет. Я на все руки мастер: и в строительстве работал, по образованию ветеринар. Считаю, что такие ярмарки проводить нужно. По телефону сложнее разобраться, а так пришел, посмотрел, поговорил с человеком, и все решили", - сказал мужчина.Василию Федоричуку до пенсии остался год, он ищет спокойную работу до выхода на заслуженный отдых. "Работал водителем. Тяжело уже стало - командировки постоянные. Хочется что-то полегче, дома работать, в Бресте. На ярмарке нашел несколько подходящих мест водителем - все по городу, не так сложно, как ездить в командировки. Такие ярмарки нужны: все в одном месте, приходишь и выбираешь, а так целый день по городу бегать по всем организациям. Если будут силы, планирую работать после выхода на пенсию", - поделился Василий Федоричук.Татьяна Бриндикова хочет на пенсии заняться отделочными работами. "Эту работу я очень люблю. Хоть и тяжело, но я много лет этим занималась. Ушла на отдых, но решила снова найти работу. Работала продавцом, лаборантом, но больше всего нравится отделывать дома - улучшать жизнь людей, не представляю себя без этого. У меня есть ученики, передаю молодому поколению опыт. Желание работать зависит не от возраста, а от внутреннего состояния. На пенсии уже около пяти лет, но по ощущениям я на 20 лет моложе, чем на самом деле. Много двигаюсь, занимаюсь танцами, бегом, путешествую. И сейчас хочу путешествовать даже больше, чем раньше", - отметила женщина.-0-