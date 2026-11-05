Более 25 аварийно-восстановительных бригад будут дежурить в Минске 7 ноября

5 ноября, Минск/Корр. БЕЛТА/. Минское городское жилищное хозяйство предпринимает необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы в выходные и праздничные дни. Для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций сформированы 26 аварийно-восстановительных бригад численностью 86 человек. Об этом БЕЛТА сообщили на предприятии.



"Девять бригад из почти четырех десятков человек будут дежурить в УП "Минскводоканал", ГП "Минсккоммунтеплосеть" - 2 бригады (10 человек),15 бригад на базе КУП "Городская аварийная служба", - отметили в организации.



Также организовано дежурство ответственных работников во всех районах столицы и взаимодействие с районными подразделениями "Горремавтодор Мингорисполкома" и "Минскзеленстроя", создан резерв специализированной техники на случай ухудшения погодных условий, а также дополнительный вывоз твердых коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов.-0-