Более 21 тыс. высокотехнологичных и сложных операций уже провели в Гомельской области в этом году





На заседании также рассмотрели, как реализуется программа социально-экономического развития области на текущее пятилетие.





Михаил Акунец напомнил, что основа региональной программы - шесть ключевых приоритетов. Первый из них - демографическая безопасность. "Для демографической безопасности и контроля за состоянием здоровья жителей области проводится системная работа по диспансеризации. За январь-сентябрь нынешнего года осмотрами охвачено 73,6% взрослого населения", - отметил председатель комитета экономики.





Он подчеркнул: активно внедряются новые методы диагностики, лечения и реабилитации пациентов. "Количество выполненных высокотехнологичных и сложных оперативных вмешательств увеличилось на 5,5% и составило более 21 тыс.", - сделал акцент Михаил Акунец.





Для выполнения задач по повышению рождаемости проводится в том числе предабортное психологическое консультирование. "Его эффективность в текущем году выросла на 6,5%, сохранено 850 беременностей", - обратил внимание руководитель комитета.





Привел он и такие данные: с учетом запросов родителей в дошкольных учреждениях области функционируют 194 группы для детей от 1 до 2 лет.





Значительные средства направлены на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, реализуются инфраструктурные проекты, добавил Михаил Акунец. "Продолжается строительство хирургического корпуса областного онкодиспансера и здания новой детской поликлиники в Новобелицком районе Гомеля, приобретен 31 автомобиль скорой медицинской помощи, два передвижных ФАПа, до конца года планируется поставка еще пяти", - конкретизировал он.





Проводится и модернизация системы образования, инфраструктуры социальной защиты, спорта, культуры.-0-

30 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Количество выполненных в нынешнем году в Гомельской области высокотехнологичных и сложных оперативных вмешательств увеличилось на 5,5% в сравнении с прошлым годом. Такие данные привел председатель комитета экономики облисполкома Михаил Акунец на заседании по итогам социально-экономического развития юго-восточного региона в январе-сентябре, передает корреспондент БЕЛТА.