Более 200 любителей скандинавской ходьбы выйдут в Дзержинске на старт марафона в День пожилых людей

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представителей серебряного возраста из всех районов Минской области пригласят на мероприятие "Старшее поколение: благополучие, забота, внимание!", которое пройдет 1 октября в Дзержинске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минского облисполкома.



Мероприятие открывает республиканскую акцию "Уважение. Забота. Ответственность", приуроченную ко Дню пожилых людей централизованным стартом V Республиканского марафона по скандинавской ходьбе "Шаг к долголетию". В Центральном парке Дзержинска соберутся более 200 человек. Самыми старшими участниками марафона станут: среди мужчин - 87-летний представитель Смолевичского района, среди женщин - 88-летняя жительница Борисовского района.



В программе мероприятия - круглый стол с участием представителей советов пожилых граждан Минской области, чествование победителей марафона и концертная программа.-0-