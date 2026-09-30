30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представителей серебряного возраста из всех районов Минской области пригласят на мероприятие "Старшее поколение: благополучие, забота, внимание!", которое пройдет 1 октября в Дзержинске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минского облисполкома.
Мероприятие открывает республиканскую акцию "Уважение. Забота. Ответственность", приуроченную ко Дню пожилых людей централизованным стартом V Республиканского марафона по скандинавской ходьбе "Шаг к долголетию". В Центральном парке Дзержинска соберутся более 200 человек. Самыми старшими участниками марафона станут: среди мужчин - 87-летний представитель Смолевичского района, среди женщин - 88-летняя жительница Борисовского района.
В программе мероприятия - круглый стол с участием представителей советов пожилых граждан Минской области, чествование победителей марафона и концертная программа.-0-
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30 сентября 2026, 09:52
Более 200 любителей скандинавской ходьбы выйдут в Дзержинске на старт марафона в День пожилых людей
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