12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. V Международная научно-практическая студенческая конференция "Бизнес-пульс" пройдет сегодня в Белорусском государственном университете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.
Форум объединит более 200 студентов, магистрантов, аспирантов и ученых из Беларуси, России, Китая, Узбекистана и Казахстана. В ней примут участие представители БГУ, Академии управления при Президенте Беларуси, Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Московского гуманитарно-экономического университета, Национального университета Узбекистана имени М. Улугбека, Международного университета Астаны и других учреждений образования.
На пленарном заседании исследователи рассмотрят инструменты содействия внешней торговле, формирование научного направления геоэкономики туризма, трансформацию бизнес-образования и факторы повышения экономической эффективности при управлении персоналом.
Далее работа продолжится на шести тематических секциях. Участники обсудят современные подходы к управлению бизнес-процессами, экономику и финансы в бизнесе, информационные технологии и математическое моделирование, тенденции маркетинга, управление цепями поставок, а также гуманитарные и правовые аспекты предпринимательской деятельности.
Конференция пройдет в очно-дистанционном формате, по итогам которой планируется издать сборник научных статей. Организатор форума - Институт бизнеса БГУ.-0-
Регионы
12 ноября 2026, 09:21
Более 200 исследователей из пяти стран обсудят актуальные вопросы бизнеса на конференции в Минске
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