Более 200 исследователей из пяти стран обсудят актуальные вопросы бизнеса на конференции в Минске

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. V Международная научно-практическая студенческая конференция "Бизнес-пульс" пройдет сегодня в Белорусском государственном университете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.



Форум объединит более 200 студентов, магистрантов, аспирантов и ученых из Беларуси, России, Китая, Узбекистана и Казахстана. В ней примут участие представители БГУ, Академии управления при Президенте Беларуси, Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Московского гуманитарно-экономического университета, Национального университета Узбекистана имени М. Улугбека, Международного университета Астаны и других учреждений образования.



На пленарном заседании исследователи рассмотрят инструменты содействия внешней торговле, формирование научного направления геоэкономики туризма, трансформацию бизнес-образования и факторы повышения экономической эффективности при управлении персоналом.



Далее работа продолжится на шести тематических секциях. Участники обсудят современные подходы к управлению бизнес-процессами, экономику и финансы в бизнесе, информационные технологии и математическое моделирование, тенденции маркетинга, управление цепями поставок, а также гуманитарные и правовые аспекты предпринимательской деятельности.



Конференция пройдет в очно-дистанционном формате, по итогам которой планируется издать сборник научных статей. Организатор форума - Институт бизнеса БГУ.-0-