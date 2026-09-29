Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 29 сентября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:17 Как выбирают экспонаты в Национальный музей Беларуси, рассказал министр культуры Общество
15:10 Поезд Адлер-Минск проследует измененным маршрутом через Оршу Общество
15:09 Запасы газа в хранилищах ЕС перед зимой находятся на историческом минимуме В мире
15:08 Лучших педагогов области чествовали в Могилеве  Регионы
15:05 Более 190 тыс. рублей зарплат фиктивных работников присвоил прораб в Витебском районе  Регионы
14:57 В Гродно для горожан организовали консультирование по сердечно-сосудистым заболеваниям  Регионы
14:52 Семь белорусов в шести видах спорта выступят на юношеской Олимпиаде в Сенегале Спорт
14:41 Оппозиция Молдовы инициировала процедуру отстранения Санду от должности президента В мире
14:38 A1 Tech Day пройдет в Минске в новом формате  Общество
14:36 Новый сервис по доставке багажа пассажирам заработал в Национальном аэропорту Минск Общество
14:35 Заставляли покупать обучающие семинары. Пять минчанок обманули работников торговли на более чем 100 тыс. рублей Регионы
14:30 Брестчанин передал курьеру мошенников крупную сумму валюты после разговора со лжеследователем Регионы
14:26 От станкостроения до туризма. Губернатор Ульяновской области обозначил ключевые направления сотрудничества с Беларусью  Экономика
14:22 В Минске проходит суперфинал конкурса профмастерства педработников "Учитель года Беларуси" Общество
14:10 Замдиректора хозяйства в Малоритском районе осудили за получение взятки в крупном размере Регионы
14:08 Как БМЗ формирует портфель заказов на метизную продукцию, рассказали на предприятии  Экономика
14:01 Более 700 грузовых и легковых авто ожидают въезда в Польшу - ГПК Общество
14:00 Те, кто отдает сердце детям. Педагогов Гродненской области поздравили с профессиональным праздником Регионы
13:59 Знамя 1939 года и редкие издания. В Минске представили возвращенные исторические ценности  Общество
13:53 Артеменко: к 2030 году 25% граждан старше 75 лет должны быть охвачены соцуслугами  Общество
13:46 Запас нефти в США сократился до самого низкого с 1982 года уровня  В мире
13:39 В Минском метрополитене предупредили о сигналах технической системы на станциях Зеленолужской линии  Регионы
13:38 Бесплатные консультации по случаю Дня пожилых людей проведут адвокаты Беларуси Общество
13:36 Оптового закладчика мефедрона задержали сотрудники наркоконтроля Могилевской области Регионы
13:35 По Франции прошли акции протеста школьников, свыше 160 человек задержано  В мире
13:35 Более 2 тыс. волонтеров БРСМ помогут пенсионерам на сельскохозяйственных ярмарках Беларуси Общество
13:32 В Могилевской области во время кампании "Ваша дапамога" окажут помощь 2,5 тыс. человек  Регионы
13:29 Две минчанки привлечены к ответственности за организацию незаконной миграции  Регионы
13:26 Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 29 сентября  Экономика
13:25 Судебные эксперты из Беларуси обменялись опытом с вьетнамскими коллегами  Общество
Все новости
Все новости

Более 190 тыс. рублей зарплат фиктивных работников присвоил прораб в Витебском районе 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
29 сентября 2026, 15:05

Более 190 тыс. рублей зарплат фиктивных работников присвоил прораб в Витебском районе 

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
29 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Витебского района вскрыла факты фиктивного трудоустройства в АПК и учреждениях образования. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области. 

В результате надзорно-аналитических мероприятий на предприятиях агропромышленного комплекса, в учреждениях образования установлены факты нарушений законодательства о государственном социальном страховании, пенсионном обеспечении, а также несоблюдения требований декрета Президента Беларуси от 2 апреля 2015 года №3 "О содействии занятости населения". 

Приговором суда Витебского района прораб предприятия АПК признан виновным в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями денежных средств в особо крупном размере. Установлено, что на протяжении четырех лет обвиняемый фиктивно трудоустраивал работников, фактически не выполнявших трудовые обязанности. Заработная плата в сумме более 190 тыс. рублей, начислявшаяся указанным лицам, похищена виновным.

Аналогичная ситуация выявлена в учреждениях образования. Заведующая на протяжении шести лет фиктивно трудоустраивала лиц в подведомственные ей учреждения.  Несмотря на отсутствие фактической трудовой деятельности, данные периоды были зачтены в трудовой стаж работников, а оплата жилищно-коммунальных услуг производилась по тарифам, субсидируемым государством.

По протесту прокурора Витебского района приказы о приеме на работу, переводе и увольнении в отношении фиктивных работников отменены. По результатам проведенной проверки прокуратура Витебского района в адрес сельскохозяйственного предприятия и учреждений образования вынесла предписания. В актах надзора потребовано внести изменения в индивидуальные лицевые счета работников, в отношении которых необоснованно начислялась заработная плата, направить соответствующие сведения в Фонд социальной защиты населения, установить размер сумм необоснованных отчислений на данных работников и решить вопрос о возмещении указанных выплат юридическим лицам. Дополнительно в адрес местной администрации внесено предписание об отнесении указанных граждан к категории незанятых в экономике с осуществлением перерасчета стоимости жилищно-коммунальных услуг.

В результате принятых мер в интересах предприятий произведен взаимозачет. Исполнение актов надзора остается на контроле прокуратуры района.-0- 
Теги
Витебская область прокуратура
Новости рубрики Регионы
Лучших педагогов области чествовали в Могилеве 
В Гродно для горожан организовали консультирование по сердечно-сосудистым заболеваниям 
Фото из архива Заставляли покупать обучающие семинары. Пять минчанок обманули работников торговли на более чем 100 тыс. рублей
Фото из архива Брестчанин передал курьеру мошенников крупную сумму валюты после разговора со лжеследователем
Фото из архива Замдиректора хозяйства в Малоритском районе осудили за получение взятки в крупном размере
Те, кто отдает сердце детям. Педагогов Гродненской области поздравили с профессиональным праздником
  • Главная
  • Более 190 тыс. рублей зарплат фиктивных работников присвоил прораб в Витебском районе 
    • Главное
    Лукашенко: политика многовекторности никак не отдаляет Беларусь от России
    "Требуется филигранный подход к работе". Коллективу МАРТ представили нового руководителя
    В Минске проходит заседание Совета постоянных представителей государств - участников СНГ 
    7% остаются: повышенный мани-бэк по Карте учащегося Беларусбанка продлен до конца года 
    Топ-новости
    Лукашенко подчеркнул заинтересованность Беларуси в совместном с Россией развитии самолетостроения
    Лукашенко рассказал о договоренности с Путиным по азотному комбинату и предложил подключить США
    Лукашенко на примере Китая рассказал о важности не отвергать наследие, а брать из него лучшее
    Белорусская делегация во главе с Кочановой прибыла в Узбекистан для участия в межпарламентском форуме
    БИСИ под руководством нового директора ориентирован на выполнение стратегических исследований - Перцов
    Не особые условия, а равные возможности: как меняется подход к инклюзивному трудоустройству
    Семь белорусов в шести видах спорта выступят на юношеской Олимпиаде в Сенегале
    Как выбирают экспонаты в Национальный музей Беларуси, рассказал министр культуры
    От станкостроения до туризма. Губернатор Ульяновской области обозначил ключевые направления сотрудничества с Беларусью 
    Снопков представил коллективу Госстандарта нового руководителя
    Лучших педагогов области чествовали в Могилеве 
    Поезд Адлер-Минск проследует измененным маршрутом через Оршу
    В Минске проходит суперфинал конкурса профмастерства педработников "Учитель года Беларуси"
    A1 Tech Day пройдет в Минске в новом формате 
    Новый сервис по доставке багажа пассажирам заработал в Национальном аэропорту Минск
    Реклама
    С нами интереснее
    тв программа тв программа
    курсы курсы
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    погода погода
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.