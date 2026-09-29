Более 190 тыс. рублей зарплат фиктивных работников присвоил прораб в Витебском районе 

29 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Витебского района вскрыла факты фиктивного трудоустройства в АПК и учреждениях образования. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области.



В результате надзорно-аналитических мероприятий на предприятиях агропромышленного комплекса, в учреждениях образования установлены факты нарушений законодательства о государственном социальном страховании, пенсионном обеспечении, а также несоблюдения требований декрета Президента Беларуси от 2 апреля 2015 года №3 "О содействии занятости населения".



Приговором суда Витебского района прораб предприятия АПК признан виновным в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями денежных средств в особо крупном размере. Установлено, что на протяжении четырех лет обвиняемый фиктивно трудоустраивал работников, фактически не выполнявших трудовые обязанности. Заработная плата в сумме более 190 тыс. рублей, начислявшаяся указанным лицам, похищена виновным.



Аналогичная ситуация выявлена в учреждениях образования. Заведующая на протяжении шести лет фиктивно трудоустраивала лиц в подведомственные ей учреждения. Несмотря на отсутствие фактической трудовой деятельности, данные периоды были зачтены в трудовой стаж работников, а оплата жилищно-коммунальных услуг производилась по тарифам, субсидируемым государством.



По протесту прокурора Витебского района приказы о приеме на работу, переводе и увольнении в отношении фиктивных работников отменены. По результатам проведенной проверки прокуратура Витебского района в адрес сельскохозяйственного предприятия и учреждений образования вынесла предписания. В актах надзора потребовано внести изменения в индивидуальные лицевые счета работников, в отношении которых необоснованно начислялась заработная плата, направить соответствующие сведения в Фонд социальной защиты населения, установить размер сумм необоснованных отчислений на данных работников и решить вопрос о возмещении указанных выплат юридическим лицам. Дополнительно в адрес местной администрации внесено предписание об отнесении указанных граждан к категории незанятых в экономике с осуществлением перерасчета стоимости жилищно-коммунальных услуг.



В результате принятых мер в интересах предприятий произведен взаимозачет. Исполнение актов надзора остается на контроле прокуратуры района.-0-