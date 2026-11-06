Более 1,6 млн рублей недоплатила в бюджет столичная фирма, поставлявшая отопительное оборудование





При проверке выяснилось, что для незаконного получения дополнительного дохода компания документально оформляла закупки оборудования не напрямую у поставщиков, а у двух подконтрольных субъектов хозяйствования РФ, искусственно включенных в цепочку поставок. Фактически же российские фирмы в сделках не участвовали, оборудование не покупали и не продавали, их реквизиты использовались для документального оформления фактов купли-продажи товаров по более высокой стоимости.





"Все переговоры с продавцами относительно поставляемого оборудования осуществлялись работниками минского предприятия, а товар следовал напрямую от зарубежных поставщиков в Беларусь, минуя российские посреднические организации. Целью использования посреднической схемы явилось применение надбавки, превышающей максимально допустимую законодательством, а также искусственное завышение затрат, учитываемых при налогообложении", - отметили в КГК.





В результате применения противоправной схемы стоимость отопительного и водопроводного оборудования для госпредприятий увеличивалась на 25-65% при установленной законодательством максимальной надбавке не более 15%.





"Предварительно установленный размер причиненного государственному сектору ущерба составил свыше 430 тыс. рублей. Сумма неуплаченных в бюджет налогов превысила 1,6 млн рублей", - информировали в КГК.





По фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере и превышения служебных полномочий в отношении директора организации возбуждены уголовные дела. Подозреваемый признал вину и активно сотрудничает со следствием.-0-

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское частное унитарное предприятие поставляло по завышенным ценам водопроводное и отопительное оборудование, комплектующие к нему. Товар поставлялся более 150 государственным предприятиям, а сама продукция приобреталась за границей, преимущественно в России и Китае. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе КГК.