Более 150 артистов из четырех стран собрал в Гродно фестиваль "Лялькi над Нёманам"

Приветствия на открытой площадке у Гродненского областного театра кукол звучали на четырех языках: белорусском, русском, узбекском и китайском. Труппы театров кукол из этих стран приехали в город на Немане, чтобы на протяжении пяти дней показать лучшие постановки для детей и взрослых. И хотя сегодня фестиваль только начинается, все билеты на спектакли на сцене Гродненского театра кукол уже проданы.

Приветственный адрес направил участникам творческого праздника председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев, его зачитал заместитель главы области Виктор Пранюк.

"С 2013 года фестиваль "Лялькi над Нёманам" стал для нашей области доброй и надежной традицией. И каждый раз, собирая под своим крылом десятки коллективов, он подтверждает: культура не знает границ. Это прекрасная возможность продемонстрировать открытость и богатство нашей культуры, искреннее белорусское гостеприимство. Приятно, что среди гостей есть и те, кто приезжает к нам уже много лет, и те, кто впервые открывает для себя Гродненщину. Уверены, что фестиваль вновь станет площадкой для работы, интересных знакомств и смелых творческих открытий", - отмечается в приветственном адресе.