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Более 150 артистов из четырех стран собрал в Гродно фестиваль "Лялькi над Нёманам"

Опубликовано:

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Регионы
16 сентября 2026, 19:47

Более 150 артистов из четырех стран собрал в Гродно фестиваль "Лялькi над Нёманам"

16 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Артистов 14 театров кукол из четырех стран объединил V открытый фестиваль "Лялькi над Нёманам", который сегодня стартовал в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Приветствия на открытой площадке у Гродненского областного театра кукол звучали на четырех языках: белорусском, русском, узбекском и китайском. Труппы театров кукол из этих стран приехали в город на Немане, чтобы на протяжении пяти дней показать лучшие постановки для детей и взрослых. И хотя сегодня фестиваль только начинается, все билеты на спектакли на сцене Гродненского театра кукол уже проданы.
Первыми гостей в прозе и в стихах приветствовали хозяева - гродненские кукольники и их любимые персонажи - куклы.

Приветственный адрес направил участникам творческого праздника председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев, его зачитал заместитель главы области Виктор Пранюк.
"С 2013 года фестиваль "Лялькi над Нёманам" стал для нашей области доброй и надежной традицией. И каждый раз, собирая под своим крылом десятки коллективов, он подтверждает: культура не знает границ. Это прекрасная возможность продемонстрировать открытость и богатство нашей культуры, искреннее белорусское гостеприимство. Приятно, что среди гостей есть и те, кто приезжает к нам уже много лет, и те, кто впервые открывает для себя Гродненщину. Уверены, что фестиваль вновь станет площадкой для работы, интересных знакомств и смелых творческих открытий", - отмечается в приветственном адресе.

Поздравления и наилучшие пожелания участникам театрального события в Гродно направил министр культуры Беларуси Марат Марков. Министр отметил, что "Лялькi над Нёманам'" - единственный в стране фестиваль кукольного театрального искусства, имеющий международный статус, способствует укреплению творческих связей и взаимообогащению культур.

Символом высокого полета театрального искусства стало традиционное действо: яркие красно-зеленые шары подняли в небо символ очередного фестиваля - новую ляльку, созданную руками гродненских мастеров.
"У нас в гостях прекрасные труппы из нескольких стран, которые, не побоявшись расстояний, за тысячи километров приехали, чтобы выступить на гродненской сцене. Спектакли с куклами по-своему феноменальны: они часто поднимают глубоко философские темы, заставляют зрителя задуматься о жизни, добре и зле, о будущем. И порой именно здесь можно найти ответы на многие серьезные вопросы," - такое мнение о популярности фестиваля кукольников в Гродно выразил Виктор Пранюк.

Сегодня публике уже представили две работы. Еще днем на сцену вышли гости из узбекского Джизака с фольклорным спектаклем "Томоша", что означает "Представление". Вечером премьеру этого года "Сымон-музыка" показали артисты Гродненского театра кукол.
Впереди выступления Белорусского государственного театра кукол, Центрального театра марионеток Цюаньджоу из китайской провинции Фуцзянь, известного коллектива из России - Малого театра кукол Санкт-Петербурга, гостей из Рязани, Самарканда, Иванова и других городов.
"Мы здесь с 14 сентября, уже много увидели и в восторге от Гродно. У вас прекрасный город, гостеприимные люди. Сегодня давали первый фестивальный спектакль, зрители приняли прекрасно, мы воодушевлены и с нетерпением ждем возможности увидеть работы коллег из других театров", - такими впечатлениями поделились артисты Джизакского областного театра кукол.-0-

Фото Леонида Щеглова
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