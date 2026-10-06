Более 1,5 км торговых рядов и множество угощений. Чем удивит торговля на фестивале "Дажынкі" в Шклове

В этот день улица Советская превратится в настоящую ярмарку - торговые ряды растянутся на более чем 1,5 км, почти в два раза превышая прошлогодние.





"В обслуживание гостей будет задействовано почти 150 субъектов хозяйствования всех форм собственности. Планируется организовать 1,3 тыс. посадочных мест, - отметили специалисты. - В прошлогодних "Дажынках" в Кричеве принимали участие 70 субъектов торговли, длина рядов составила 800 м, а посадочных мест было 780".





Продукцию общественного питания на ярмарке будут реализовывать предприятия потребкооперации, производители региона и представители частного бизнеса. Угощения обещают самые разные: от традиционных белорусских до фастфуда. Здесь же можно будет приобрести разнообразную продовольственную продукцию, угоститься сладостями и попкорном.





Также в программе праздника выставка-ярмарка "Млын ураджая" - парад хлебных караваев из всех уголков области, региональный конкурс дожиночных снопов и конкурс декоративных объемных композиций из овощей и фруктов.





Как отметили в Могилевском областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительной работы, ярмарка будет состоять из 23 экспозиций: тематические подворья представят все районы, а также Могилев и Бобруйск. Гости и участники праздника смогут посетить выставку сельскохозяйственной продукции предприятий, познакомиться с туристическими и культурными брендами региона, экспозициями к Году белорусской женщины.





Свои двери торговые ряды распахнут в 9.00 и будут работать до 21.00.-0-





6 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области 10 октября фестиваль-ярмарку тружеников села "Дажынкі-2026" примет Шклов. Помимо насыщенной культурной программы для гостей фестиваля будет организована широкая торговля. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении торговли и услуг Могилевского облисполкома.