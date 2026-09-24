24 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля Брестской области проверил объекты торговли и общественного питания Пружанского района. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК. Были выявлены нарушения правил торговли и санитарных норм, в том числе просроченные товары.
Продукция с истекшими сроками годности продавалась в трех торговых объектах. Обнаружили просроченные мясные полуфабрикаты, хлебобулочные и кондитерские изделия. Например, в одном из магазинов были торты, сроки годности у которых истекли 4 дня назад. Просрочка по отдельным продовольственным товарам составила 70 суток.
Также в продаже находились товары без документов, подтверждающих их качество и безопасность. На беляши, пиццу, чебуреки не предоставили качественные документы.
По результатам контроля более 15 кг продукции изъяли из обращения. По требованию КГК собственники торговых объектов приняли меры по наведению порядка.-0-
Регионы
24 сентября 2026, 12:03
Более 15 кг просрочки и товаров без документов выявил КГК при проверке магазинов в Пружанском районе
Фото КГК
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