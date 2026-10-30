Более 1,4 тыс. волонтеров из Минской области приняли участие в акциях помощи пожилым "ДОБРО.БЕЛ"

30 октября, Минск/Корр. БЕЛТА/. В Минской области в ходе республиканской инициативы "ДОБРО.БЕЛ" прошло 158 мероприятий, участие в них приняли более 1,4 тыс. волонтеров. За этими показателями - конкретные добрые дела, внимание к людям и помощь тем, кому она особенно нужна. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала первый секретарь Минского областного комитета ОО "БРСМ" Татьяна Клишевич.



Для учащихся из волонтерского отряда "Искатели" Руденской СШ забота о старшем поколении стала доброй и постоянной традицией. Ребята навещают жителей поселка, помогают им не только делом, но и добрым словом.



"Среди тех, кого посещают школьники, - Нина Александровна Жданович и Геннадий Николаевич Логацкий. Нина Александровна десять лет работала мастером надомного труда на Руденском пластмассовом заводе, руководила работой 120 человек и сегодня остается активной. Геннадий Николаевич посвятил заводу 41 год: трудился ремонтником, грузчиком, а затем сборщиком фар и поворотников. Сейчас оба сталкиваются с ограничениями по здоровью, поэтому помощь волонтеров для них особенно важна", - отметила Татьяна Клишевич.



Ребята собирают яблоки, приводят в порядок сад и огород, перекапывают грядки, убирают сухие цветы и растительные отходы. К инициативе школьников присоединились председатель профкома завода Екатерина Комарова и работники предприятия. Так добрая школьная традиция объединила несколько поколений.



Волонтеры СШ №13 г.Борисова уже несколько лет поддерживают Эмилию Копыток - бывшую узницу нацистских концентрационных лагерей. "Во время войны маленькая Эмма, которую за рыжие волосы прозвали Белочкой, прошла через шесть лагерей. Сегодня она встречается со школьниками и молодежью, делится воспоминаниями и помогает сохранять историческую память. А волонтеры по мере необходимости приходят на помощь и в повседневных ситуациях: зимой расчищают снег, осенью убирают листья. Она с благодарностью вспоминает, как после сильного снегопада ребята перебрались через забор, чтобы расчистить заваленный снегом двор и помочь хозяевам выйти из дома", - отметила первый секретарь.



"Волонтерство проявляется не только в крупных акциях. Иногда оно начинается с визита, нескольких часов работы или разговора по душам. Но именно из таких поступков складываются забота, уважение и благодарность. Добрые дела объединяют людей и напоминают: в сердце каждого можно зажечь тепло и свет", - подчеркнула Татьяна Клишевич.



В настоящее время молодежь области формирует волонтерский отряд для помощи пожилой семье из аг.Колодищи, пострадавшей от пожара. Огонь уничтожил жилой дом, и семье предстоит справиться с последствиями случившегося. "Волонтеры планируют помочь с разбором деревянных конструкций и уборкой остатков сгоревшего дома. Эта работа потребует сил и слаженности, поэтому особенно важны участие и поддержка неравнодушных людей. В трудной ситуации даже практическая помощь может стать для семьи важным знаком того, что рядом есть те, кто готов поддержать", - отметила первый секретарь.-0-