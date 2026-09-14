Более 1,4 тыс. нарушений ПДД пресечено на дорогах Витебской области за выходные

14 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. За выходные дни на дорогах Витебской области пресечено более 1,4 тыс. нарушений правил дорожного движения. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.



Задержаны 8 нетрезвых водителей и 31 бесправный. Зарегистрировано 45 ДТП с материальным ущербом, из них 16 произошли в областном центре.



К административной ответственности за нарушение ПДД привлечены 170 пешеходов и 61 велосипедист. Из них 7 находились в состоянии алкогольного опьянения, 26 - без световозвращающих элементов.-0-