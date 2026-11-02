Более 120 учителей профильных классов педагогической направленности собрал форум в Гродно 

2 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно международный педагогический форум "ПедСТАРТ" для учителей, работающих в профильных классах педагогической направленности, объединил около 120 участников, передает корреспондент БЕЛТА.



Как рассказала профессор кафедры психолого-педагогического сопровождения образования факультета профессиональной самореализации Гродненского областного института развития образования Галина Бархерит, педагогический форум - это ежегодное мероприятие. "В 2023 году наш педагогический форум вышел на международный уровень, и к нам подключились коллеги из Ульяновского педагогического государственного университета (РФ) и коллеги из управления образования акимата Костанайской области Казахстана", - отметила она.



Предусмотрена работа нескольких площадок. Так, организован вернисаж педагогических практик - выставка учебно-методических находок и презентационных материалов учреждений образования Гродненской области. На информационно-методическом портале представлены выступления ученых, педагогов-практиков из Беларуси, России и Казахстана. "В 2025 году мы ввели виртуальный ресурс, чтобы теоретическую часть не перегружать. По QR-коду можно перейти по ссылке и ознакомиться с материалами в удобное время", - дополнила Галина Бархерит. Масштабно, как обычно, представлен блок педагогических мастерских, где проходят мастер-классы и другие тематические мероприятия.



На "ПедСТАРТе" состоялась презентация эффективных практик по сопровождению педагогической профилизации учреждений образования Щучинского района Гродненской области. Как обратила внимание заместитель начальника отдела образования Щучинского райисполкома Жанна Метько, в районе первый педагогический класс начал работу 1 сентября 2016 года. "Сегодня мы представляем не просто свои достижения, а живую, действенную модель профессионального самоопределения учащихся. У нас выстроена целенаправленная каждодневная работа. Инклюзив нашей системы - это неделя профилизации, которая заканчивается педагогиадой, она объединяет все поколения - опытных специалистов, молодых педагогов, учащихся педагогических классов. Учащиеся имеют возможность погрузиться в историю опытных педагогов, поучиться опыту и мастерству, показать себя - они демонстрируют проекты и достижения. Эта неделя насыщена разными мероприятиями", - сообщила Жанна Метько. По ее словам, учащиеся заняты в течение года: проходят педагогические пробы, мастер-классы, квесты, фоточелленджи: "Процесс непрерывный. В том числе и на каникулах". Как результат плодотворной работы - более 60% учащихся поступили именно на педагогические специальности. К слову, Щучинский район каждый год принимает около 30 молодых специалистов-педагогов, в том числе выпускников профильных классов.



На форуме впервые организовали педагогический митап "Эстафета мастерства и преемственности" - встречу с педагогическими династиями. Завершится "ПедСТАРТ" чествованием педагогов профильных классов педагогической направленности.



Как подчеркивают организаторы, цель форума - содействие профессиональному развитию педагогов, работающих в профильных классах. Форум дает возможность оценить свой уровень педагогического мастерства, определить пути профессионального развития, обменяться опытом с коллегами.-0-