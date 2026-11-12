Более 1,2 млн кв.м жилья планируют построить в Минской области в 2027 году

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за девять месяцев текущего года построено 6,6 тыс. квартир. Об этом сообщил на заседании исполкома, где подводились итоги социально-экономического развития региона, заместитель председателя Минского облисполкома Денис Курленко, передает корреспондент БЕЛТА.

За счет всех источников финансирования за девять месяцев введено в строй 795,2 тыс. кв.м общей площади жилых домов (100,3% к заданию). "С государственной поддержкой построено почти 100 тыс. кв.м жилья (88,4 тыс. кв.м - задание), по государственному заказу - 4,6 тыс. кв.м, а также 26,8 тыс. кв.м арендного жилья", - сказал Денис Курленко.

В 2027 году строительно-монтажные работы прогнозируются на уровне 102,9% к предыдущему году. "За счет всех источников финансирования планируется возвести 1,2 млн кв.м общей площади жилья", - сообщил заместитель председателя.-0- В 2027 году строительно-монтажные работы прогнозируются на уровне 102,9% к предыдущему году. "За счет всех источников финансирования планируется возвести 1,2 млн кв.м общей площади жилья", - сообщил заместитель председателя.-0-





Фото Андрея Синявского