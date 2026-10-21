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Более 10 тыс. ребят из Минской области отдохнут в школьных лагерях на осенних каникулах

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
21 октября 2026, 16:54

Более 10 тыс. ребят из Минской области отдохнут в школьных лагерях на осенних каникулах

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В период осенних каникул с 1 ноября по 8 ноября в Минской области в школьных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием отдохнут более 10 тыс. ребят. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении по образованию Минского облисполкома.

В школьных лагерях будут использоваться различные направления и формы работы, ориентированные на интеллектуальное, физическое, эмоциональное, социальное, правовое и духовно-нравственное развитие воспитанников. Так, в воспитательно-оздоровительном лагере на базе СШ №1 Солигорска будет реализовываться проект "Осенняя ярмарка талантов".

"План работы предусматривает сочетание творческих и оздоровительных занятий с игровыми, развлекательными и познавательными мероприятиями. Запланированы тематические дни: "День художников", "День музыки и танца", "День актера", "День мастеров", а также финальный день - "Ярмарка осенних талантов" и др.", - сообщили в главном управлении.

Проект лагеря с дневным пребыванием "Спасатели" СШ №4 Жодино носит название "Остров сокровищ". Здесь детям будет предложено стать участниками увлекательного квеста-путешествия, в ходе которого они ежедневно будут находить по одному "сокровищу осени".

Каждый день отдыха станет тематическим. Ребята смогут участвовать и соревноваться в мероприятиях творческого и интеллектуального характера, а также в спортивных состязаниях. По итогу дня за активное участие в мероприятиях дети будут получать призы.

Лагерь "Крепыш" откроется на базе СШ №1 Любани, а в гимназии-колледже искусств Молодечно будет работать лагерь "Ласточка". В последнем реализуют проект "Беларусь - страна моей мечты!", посвященный пятилетке качества.

"Качественные каникулы символизируют сочетание пяти показателей - безопасности, экологичности, инновационности, технологичности и эстетичности. Также будет реализован мини-проект "Белорусская женщина - гордость и душа народа!", направленный на формирование у детей образа Родины и гордости за достижения родной страны, воспитание осознания у учащихся своей принадлежности к белорусскому народу, сплоченному историей, традициями, культурой и общим духом уважения и равенства, а также на раскрытие многогранности и силы современной женщины", - отметили в главном управлении.-0-
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дети каникулы Минская область
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