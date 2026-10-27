Более 10 мостов отремонтировали в Минской области за девять месяцев

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С января по сентябрь 2026 года работниками КУП "Минскоблдорстрой" выполнен полный объем запланированных работ по ремонту мостовых сооружений - обновлено 11 объектов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минского облисполкома.
Общая протяженность обновленных объектов составляет 209,7 пог.м. "Ремонт объектов выполнялся в Березинском, Любанском, Дзержинском и других районах Минской области. Работы носили комплексный характер, включающий полное переустройство мостового сооружения, пролетного строения и мостового полотна, установку нового пешеходного и дорожного ограждения, ремонт опор, замену перильного ограждения, замену бартерного ограждения", - сообщили в пресс-службе.
Приоритетом для КУП "Минскоблдорстрой" остается безопасность и комфорт участников дорожного движения.-0-