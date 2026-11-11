Более 1 тыс. товаров без маркировки и документов выявил КГК в магазине низких цен в Лоевском районе

Кроме того, на часть продукции не имелось документов, подтверждающих ее качество и безопасность.
Отдельные виды обуви, постельного и кухонного белья не были обозначены средствами идентификации - оборот товаров без маркировки средствами идентификации запрещен, напомнили в КГК.
"При этом даже имевшиеся на товарах средства идентификации не считывались кассовым сканером, в результате чего не обеспечивалась обязательная передача данных об их продаже в государственные системы контроля кассового оборудования и цифровой маркировки", - обратили внимание в пресс-службе.
Еще одно нарушение - отсутствие в продаже обязательных к наличию отечественных товаров.
Работу магазина приостановили до устранения нарушений. В отношении нарушителей начат административный процесс.-0-