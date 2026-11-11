Более 1 тыс. товаров без маркировки и документов выявил КГК в магазине низких цен в Лоевском районе

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Отдельные виды обуви, постельного и кухонного белья не были обозначены средствами идентификации - оборот товаров без маркировки средствами идентификации запрещен, напомнили в КГК.





"При этом даже имевшиеся на товарах средства идентификации не считывались кассовым сканером, в результате чего не обеспечивалась обязательная передача данных об их продаже в государственные системы контроля кассового оборудования и цифровой маркировки", - обратили внимание в пресс-службе.





Еще одно нарушение - отсутствие в продаже обязательных к наличию отечественных товаров.





Работу магазина приостановили до устранения нарушений. В отношении нарушителей начат административный процесс.-0-

11 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля Гомельской области пресек реализацию в магазине низких цен в Лоевском районе более 1 тыс. единиц импортной одежды и обуви, в том числе детской, у которой не было обязательной маркировки с информацией о наименовании продукции, дате изготовления, составе сырья и других сведений. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе КГК.